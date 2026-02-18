El Hospital de Málaga alerta del peligro del reto viral del paracetamol entre adolescentes

El Hospital Regional de Málaga ha advertido del peligro para la salud de los menores que suponen retos virales en las redes sociales que implican la ingesta de grandes cantidades de medicamentos, como es el caso del conocido como 'reto del paracetamol', con cantidades que llegan hasta los diez gramos.

El centro difundió el lunes a través de sus redes sociales un mensaje de advertencia después de que en las últimas semanas se hayan atendido varias intoxicaciones graves en menores de 14 años, que requirieron ingreso hospitalario, aunque sin fallecimientos, según la información que adelantó la Cadena Ser.

Silvia Oliva, pediatra de Urgencias de este hospital, ha explicado que los retos virales en adolescentes pueden tener "consecuencias graves" sobre la salud y que la ingesta como "un juego" de grandes cantidades de medicamentos que son accesibles en las casas, como antitérmicos y analgésicos, "suelen producir lesiones importantes" e incluso la muerte.

El servicio de Urgencias de este hospital malagueño ha transmitido a los padres un mensaje para que alerten a sus hijos de que los medicamentos "no son nunca un juego".

Además, piden a los progenitores que estén atentos a sus redes sociales y si notan algún comportamiento extraño, sobre todo acompañado de vómitos, dolor abdominal o somnolencia excesiva, enciendan "la alarma".

"La tecnología es positiva, pero debemos acompañar a nuestros niños para que hagan un uso responsable y seguro de la misma", señala la pediatra.

Noticias relacionadas

Este reto, que también está en otros países, emplaza a los menores a consumir dosis tóxicas de paracetamol y luego compartir en redes quién resiste más, quién pasa más días ingresado o quién requiere más intervenciones.