Toxina cereulida
Alerta por la leche de fórmula contaminada: España notifica 41 casos y 13 bebés hospitalizados
Los 41 casos comunicados han sido notificados por Andalucía, Aragón, Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Galicia, Murcia, La Rioja y Comunitat Valenciana
La mediana de edad de los casos fue de 4 meses y los bebés presentaron como síntomas principalmente vómitos y diarrea; ya han sido dados de alta
El Ministerio de Sanidad ha comunicado al Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC) la notificación en España de 41 casos con síntomas gastrointestinales asociados al consumo de fórmulas infantiles incluidas en la retirada por posible contaminación con la toxina cereulida, producida por Bacillus cereus. Trece de los casos requirieron hospitalización y ya han sido dados de alta.
La notificación se ha realizado en el marco de la coordinación con las comunidades autónomas, a las que se solicitó la comunicación de los casos compatibles al Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) y al Centro Nacional de Epidemiología (CNE), con el objetivo de reforzar el seguimiento del evento, señala el Ministerio.
Los 41 casos comunicados han sido notificados por diez comunidades autónomas: Andalucía, Aragón, Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Galicia, Murcia, La Rioja y Comunitat Valenciana. La mediana de edad de los casos fue de 4 meses. Todos los casos presentaron síntomas gastrointestinales, principalmente vómitos y diarrea, con o sin otros síntomas asociados.
Hospitalización
Se han notificado otros diez casos con síntomas compatibles que consumieron productos de las marcas retiradas, aunque en nueve de ellos no fue posible identificar el lote de fórmula infantil consumido, precisa el Ministerio. En relación con la evolución clínica, trece de los casos requirieron hospitalización. Todos ellos han sido dados de alta. Únicamente uno de los casos hospitalizados precisó ingreso en una unidad de cuidados intensivos al presentar, además de la sintomatología gastrointestinal, una infección respiratoria.
En el estudio microbiológico, en tres casos se identificó algún microorganismo en muestras de heces: Campylobacter sp. en un caso, rotavirus en otro y Bacillus cereus en un tercero. Asimismo, en dos casos se notificó la existencia de episodios de gastroenteritis en el entorno familiar.
Seguridad alimentaria y coordinación europea
La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha venido informando a través de sucesivas alertas sobre la retirada de estos productos, en coordinación con las autoridades competentes y en el marco de los mecanismos europeos de intercambio rápido de información.
Diferentes países de la Unión Europea han comunicado la identificación de casos que podrían estar relacionados con este evento. No obstante, por el momento no se dispone de una definición de caso común a nivel de la UE. La información remitida por España ha sido incorporada al Rapid Outbreak Assessment que el ECDC ha publicado esta tarde como parte del seguimiento coordinado de este evento a nivel europeo.
El Ministerio de Sanidad informa que mantiene la coordinación con las comunidades autónomas, la AESAN y las autoridades sanitarias europeas, y continuará actualizando la información conforme avance la evaluación epidemiológica y se disponga de nuevos datos.
