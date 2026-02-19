El CELP aplaude la elección de Benedicta Ojeda como nombre del nuevo centro del IAS.

Benedicta Ojeda Pérez fue una de las enfermeras canarias más destacadas y reconocidas en los últimos cincuenta años. Catedrática de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) e impulsora de los estudios de Enfermería en esta universidad, tuvo un papel fundamental en la formación de miles de estudiantes, futuras profesionales responsables de proporcionar cuidados de salud a la población. Por ello, el Colegio de Enfermería de Las Palmas (CELP) aplaude el reconocimiento que supone haber elegido su nombre para bautizar el nuevo centro del Instituto de Atención Sociosanitaria (IAS) del Cabildo de Gran Canaria, inaugurado la pasada semana en Tamaraceite: nada más apropiado para una instalación dedicada al cuidado de las personas que llevar el nombre de una enfermera.

Nacida en San Bartolomé de Tirajana en la década de 1940, la mayor de cinco hermanos, Benedicta Ojeda marchó muy joven a Granada a estudiar ATS en la Escuela del Hospital San Carlos, debido a que en Canarias no existían entonces esos estudios. Una vez titulada, regresó a Gran Canaria y no paró en toda su vida de estudiar y formarse. Se licenció en Pedagogía y posteriormente en Psicología. También obtuvo el doctorado en Medicina, ya que en aquella época no era posible doctorarse en Enfermería.

En 1970 se convirtió en la primera jefa de Estudios de la antigua escuela de ATS del Hospital Insular de Gran Canaria. En 1978, tras la creación de la Diplomatura en Enfermería, consiguió cumplir con todos los trámites y exigencias para transformar el centro en la Escuela Universitaria de Enfermería, en aquel momento adscrita a la Universidad de La Laguna. En 1985, mucho antes de que se iniciaran los programas europeos de intercambio de estudiantes, fue pionera en la formación de enfermeras canarias en el exterior, fomentando que completaran sus estudios en la Península (en ciudades como Vitoria o Madrid) y en el extranjero, en universidades de Finlandia, Países Bajos o el Reino Unido.

En 1989 consiguió la plena integración de la Escuela de Enfermería en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), creando el Departamento de Enfermería, del que sería su primera directora. Fue la primera enfermera en lograr la plaza de profesora titular de la ULPGC, en 1995, y la primera en conseguir la plaza de catedrática, en 1998, convirtiéndose además en una de las docentes más queridas y admiradas por todo el alumnado de la Facultad de Ciencias de la Salud.

En 2011, recién jubilada, la ULPGC le rindió un merecido homenaje por su trayectoria y aportación a los estudios de Enfermería, renombrando una de las aulas de la Facultad como ‘Aula de la Profesora Dra. Benedicta Ojeda Pérez’. Falleció en junio de 2017, dejando una huella imborrable en la profesión. Con su buen hacer, entrega y afán de superación realizó una decisiva contribución al crecimiento y la modernización de la enfermería en Canarias.