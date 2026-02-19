Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Consigue con WOMAN las botellas diseñadas en exclusiva por Rocío Camacho

Coloridas, energéticas y con mucha actitud. Las botellas de Woman diseñadas junto a Rocío Camacho son el complemento ideal para la temporada y las puedes conseguir en quiosco con el nuevo número de Woman.

Revista Woman.

Revista Woman. / Prensa Ibérica

Redacción

En este número de marzo, Woman llega con el accesorio perfecto para elevar y enfrentarte con actitud al día a día. Cuatro botellas de cristal reutilizables en colores vibrantes que representan cuatro estados de ánimo, cuatro formas de enfrentarte a cada jornada: Hype, Power, Éxito y Cool.

Cuatro botellas, cuatro moods diferentes: para recordarte tu buena vibra, para acompañarte al trabajo, a tu clase de pilates o a cualquier plan improvisado. Porque hidratarse también puede ser una declaración de intenciones. Este mes, Rocío Camacho, una de las creadoras de contenido más influyentes del momento, se une a Woman para diseñar esta colección exclusiva pensada para mujeres que viven con intensidad y persiguen sus metas sin renunciar al estilo. Cuatro colores llamativos, cuatro mensajes y una misma actitud: sumar energía al día. El complemento ideal que puedes conseguir ya en quiosco con la revista Woman marzo.

Woman Marzo marca el inicio del buen tiempo

Woman ya está a la venta en quiosco con Beatrice Borromeo como protagonista de portada. La aristócrata italiana nos concede una entrevista en la que habla de compromiso, elegancia y nuevos comienzos.

En el interior, adelantamos las novedades sartoriales que definirán la temporada, las tendencias de belleza que arrasarán esta primavera y todas las claves para empezar a construir el armario del buen tiempo.

Moda, belleza, inspiración y, este mes, también actitud en forma de botella.

Un candidato al Ayuntamiento de Valsequillo acusa al alcalde de no pagar el agua municipal y lo llama “chatarra” y "basura"

Sigue en directo el acto de investidura de la reina Sofía como doctora honoris causa de la ULPGC

Consigue con WOMAN las botellas diseñadas en exclusiva por Rocío Camacho

Ron Arehucas y Ahembo lanzan Arehucas MIX, una nueva propuesta 'ready to drink' con sabor canario

Los pueblos más bonitos de España superan los 40 millones de visitantes: estos son los municipios de Canarias que están en la lista

Programa del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2026: elección de la reina, Gala Drag, conciertos y cabalgatas

