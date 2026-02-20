Los criadores de cerdos ingresan un 33% menos por animal que hace un año como consecuencia de la peste porcina

Como venían avisando desde hace días los ganaderos, y a pesar de que esta última semana ha habido una recuperación de precios en origen, la factura económica de la peste porcina africana (PPA), declarada en Cataluña el pasado 28 de noviembre, es ya millonaria para el sector. El Ministerio de Agricultura, que este viernes ha presidido una reunión de la Mesa del Porcino, ha admitido que en estos momentos, los criadores de porcino están sufriendo una merma de ingresos del 32,94% respecto a hace un año y que la cotización en los mercados ganaderos de la carne de cerdo se encuentra "por debajo también de los precios medios de los últimos cinco años (-26,13%)".

La situación no es, pues, nada halagüeña. De hecho, también este viernes la junta de precios del cerdo cebado de Mercolleida, formada por 16 de las empresas más representativas del sector, ha expresado su preocupación por la forma en que se está gestionando la epidemia y ha pedido medidas más efectivas para reducir la población de jabalíes en la zona afectada de la provincia de Barcelona. "La aparición de tres casos positivos en estos últimos días fuera del perímetro de seis kilómetros demuestra que las medidas tomadas hasta ahora no son lo suficientemente efectivas y hay una creciente preocupación en el resto de España por lo que pueda suceder", señala la junta en un comunicado. Los directivos de Mercolleida consideran que la gestión de esta crisis no está siendo la correcta porque no tiene en consideración, en la toma de decisiones, la realidad práctica de esta enfermedad y sus potenciales efectos sobre el porcino y el tejido productivo y laboral que este sector aporta a la economía y a la sociedad catalanas.

El organismo apela a la responsabilidad política y social de la Administración para actuar ante una situación que califica de grave y que, asegura, es seguida con preocupación por las comunidades autónomas del resto de España. "Son los ganaderos de toda España los que ya están pagando ahora la factura de la PPA, pero lo que hay que evitar es una 'alemanización' de España", recalca, en alusión al fuerte impacto que tuvo la PPA en el país germano, donde cerraron miles de granjas.

Nuevos criterios de zonificación

La secretaria general de Recursos Agrarios y Seguridad Alimentaria, Ana Rodríguez, ha informado a los participantes en la reunión de que la Unión Europea ha dado luz verde a una nueva zonificación en el área de la peste porcina que permitirá, según ha afirmado, "ciertos movimientos en las granjas". Así, a partir de ahora se va a contemplar una primera zona, que se llamará uno o de vigilancia, donde no se han producido casos, y una segunda zona, que comprende el área en la que se han detectado los focos, cada una de las cuales tendrá sus correspondientes requisitos y medidas. Esta nueva zonificación sustituirá a la actual que se estableció cuando se detectó el primer caso en Cerdanyola con un primer radio de seis kilómetros, y otro de menor riesgo, en el área de 20 kilómetros que fue perimetrada y vallada y donde se han realizado las labores de control y vigilancia.

"La nueva fijación de zonas no es tan circular, y se establece en función de zonas administrativas -municipios-, con una forma más irregular, adaptada a los términos municipales y los accidentes geográficos, aunque en su parte más delgada comprende 20 kilómetros", asegura el Ministerio en un comunicado.