Sorteos
Sorteo Euromillones del jueves 20 de febrero de 2026
Consulta la combinación ganadora y las estrellas del sorteo de hoy
Redacción
La combinación ganadora en el sorteo de Euromillones del jueves 20 de febrero de 2026 corresponde a la formada por los siguientes números: 13, 24, 28, 33 y 35 y las estrellas 05 y 09.
El código del Millón ha sido el XXT68606.
El sorteo de Euromillones se celebra todos los martes y viernes y en él pueden participan ciudadanos de Austria, Bélgica, España, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido y Suiza. El primer sorteo se celebró en febrero de 2004 en París.
Cada apuesta tiene un precio de dos euros en la mayoría de los países y consiste en seleccionar 5 números entre el 1 y el 50 y dos estrellas, entre los números 1 y 11. Ganan el máximo premio los acertantes de todos los números, aunque también reciben premio aquellos que acierten cinco números y una o ninguna estrella, cuatro números y 2, 1 o ninguna estrella, tres números y 2,1 o 0 estrellas, dos números y 2, 1 o 0 estrellas; y un número y las dos estrellas.
- Indignación en el sector cultural por el gasto en el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria: 'Existe una desconexión evidente
- “Mantengan la esperanza y la confianza”: el mensaje de la madre de Airam marca la búsqueda en La Palma
- Cabreo en un restaurante de Las Palmas de Gran Canaria por un simpa
- Multado con 200 euros por esta práctica tan habitual al dejar a los niños en el colegio: la Guardia Civil sanciona a los conductores canarios
- Ni a los Indianos ni a un crucero: la Justicia investiga a la dueña de la agencia de San Fernando que dejó sin viajes a sus clientes
- Atracadores armados asaltan una casa de apuestas en el sur de Gran Canaria y huyen con la recaudación
- El Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria cierra el puente con 4.500 kilos de basura y sin incidencias
- El viento y la calima regresan este jueves a Canarias, según pronostica la Aemet