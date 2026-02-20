El Teide registra el enjambre sísmico más prolongado hasta la fecha: más de 36 horas

Las entrañas de Tenerife llevan ya más de 36 horas temblando. Desde las 23:00 horas del pasado miércoles, la zona del oeste de Las Cañadas del Teide ha registrado más de 2.500 terremotos híbridos –una mezcla entre temblores localizables y pulsos sísmicos repetitivos–, lo que lo convierte en el enjambre más largo registrado en la isla de los últimos diez años.

Pese a lo inusual que pueda resultar este evento, los científicos insisten en que se encuadra dentro de lo esperable en una isla volcánicamente activa y que, por el momento, no supone un cambio en la tendencia de los últimos días. Por tanto, no es tampoco precursor de que vaya a ocurrir una erupción en la isla a medio o corto plazo (en días o meses).

El enjambre comenzó a las 23:00 horas del miércoles 18 de febrero y, a estas horas, continúa ocasionando estas señales sísmicas, tan pequeñas que son apenas imperceptibles por la población. De hecho, solo gracias a la amplia red sísmica de la que dispone la isla (más de 100 estaciones distribuidas especialmente en el entorno del Teide), es que los científicos han sido capaces de detectar estos microeventos sísmicos.

El oeste de Las Cañadas

El análisis conjunto de la serie mantiene su localización la zona oeste de Las Cañadas del Teide, entre 7 y 8 kilómetros de profundidad por debajo del nivel del mar, un área donde ya se habían registrado enjambres sísmicos de características similares en octubre de 2016, junio de 2019, junio y julio de 2022, noviembre de 2024, agosto de 2024, 12 de febrero y 16 y 17 de febrero de 2026.

Terremotos en los últimos tres días / IGN

El análisis realizado por el Instituto Geográfico Nacional (IGN) muestra que la serie mantiene su localización la zona oeste de Las Cañadas del Teide, por lo que no existe migración de la actividad sísmica. Todos los microsismos se están registrando entre 7 y 8 kilómetros de profundidad por debajo del nivel del mar. La misma área donde ya se habían registrado enjambres sísmicos de características similares en los últimos diez años: en octubre de 2016, junio de 2019, junio y julio de 2022, noviembre de 2024, agosto de 2024, y los pasados 12 de febrero y 16-17 de febrero de 2026. Se trata, por ende, del octavo enjambre registrado en la isla y el tercero en apenas una semana.

Pulsos muy débiles

A los últimos enjambres los precedió, además, una anómala señal sísmica en forma de pulsos sísmicos muy débiles. Algo que los investigadores consideran que puede estar relacionado con estos enjambres que se han producido después.

Este tipo de episodios de enjambres de eventos sísmicos híbridos no aumenta el peligro de erupción a corto plazo en la isla de Tenerife. Sin embargo, el IGN ya aseguró ayer que esta actividad requería de una mayor vigilancia, por lo que ya han adelantado que llevarán a cabo un refuerzo de la red sísmica y de vigilancia para entender mejor lo que está ocurriendo en las entrañas del Teide.

Principal hipótesis

La hipótesis principal que se maneja –que defienden los investigadores del Instituto Volcanológico de Canarias–, es que el magma acumulado bajo la isla –algo común a todas las islas volcánicamente activas– puede estar emitiendo ciertos gases a la superficie que se están acumulando en el sistema hidrotermal. En este sentido, el aumento de presión debido a los gases es lo que puede estar detrás tanto de los terremotos que se vienen registrando desde 2016, como de la deformación (que ya es de dos centímetros) y el aumento de emisión de dióxido de carbono, dos indicadores detectados desde 2023.

Noticias relacionadas

El pasado jueves, el director del IGN recordó que antes de 2016 no existen registros. Por tanto, "no sabemos si este tipo de actividad se ocurrió en la isla hace 20, 30 o 50 años porque no teníamos instrumentos", recordó Domínguez. En Tenerife, además, también se había detectado anteriormente, aunque nunca de manera tan continua y durante tanto tiempo.