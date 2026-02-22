La NASA retrasa el lanzamiento de Artemis II por problemas técnicos

La NASA anunció este sábado que retrasará el lanzamiento de Artemis II, programado inicialmente para el próximo 6 de marzo, por problemas técnicos.

En una publicación en la plataforma X, la agencia espacial de EEUU informó que su equipo descubrió una anomalía en el sistema de propulsión del cohete SLS que forzará a un posible traslado de la nave e impactará "la ventana de lanzamiento" del mes que viene. La NASA indicó que continuará proporcionando actualizaciones a medida que avance la evaluación técnica y se definan los próximos pasos de la misión, que marcará el primer vuelo tripulado del programa Artemis alrededor de la Luna en más de cinco décadas.

La misión llevará por primera vez a la órbita lunar a una mujer, a un astronauta afroamericano y a uno canadiense.

Esta semana, la NASA llevó a cabo una segunda prueba general con combustible, después de que se pospusieran las ventanas de lanzamiento previstas para febrero debido a inconvenientes en el primer ensayo en frío. Este segundo ensayo terminó el viernes y buscaba ejecutar toda la secuencia de operaciones de lanzamiento de Artemis II, que llevará a cuatro astronautas alrededor de la Luna durante una misión de unos diez días.

La prueba incluía cargar propelentes criogénicos en los tanques del cohete SLS, donde se detectaron las fallas, además de realizar un conteo regresivo, probar la capacidad de reiniciar el reloj de cuenta regresiva y vaciar los tanques para practicar procedimientos de cancelación de lanzamiento.

Junto con el comandante de la misión, el astronauta estadounidense Reid Wiseman, viajarán los especialistas de la NASA Christina Koch y Victor Glover, y el astronauta de la agencia espacial canadiense (CSA) Jeremy Hansen.