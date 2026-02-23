442 Cafetería: un refugio en la Calle Fondos de Segura que fusiona gastronomía y cercanía

En pleno corazón de la vida cotidiana, 442 Cafetería se ha convertido en ese refugio cálido donde el tiempo parece fluir a otro ritmo. Su propuesta nace de una idea sencilla pero poderosa: acompañar cada momento del día con buena comida, cercanía y un ambiente que invita a quedarse. Este espacio, situado en Las Palmas de Gran Canaria, precisamente en la calle Fondos de Segura, ha sabido integrarse de forma natural en la rutina de muchos clientes, convirtiéndose en un punto de encuentro habitual donde la hospitalidad y el trato cercano son protagonistas. ☕✨

Hay lugares que logran formar parte de la vida diaria casi sin darnos cuenta, y 442 Cafetería aspira precisamente a eso: ofrecer calidad y cercanía en un ambiente que invita a hacer una pausa en medio del ritmo acelerado del día a día. Desde primeras horas de la mañana, el local se llena del aroma de desayunos completos elaborados con productos frescos y un marcado toque casero. Es habitual ver a clientes habituales comenzar la jornada con tranquilidad, café en mano, mientras hojean el periódico LA PROVINCIA, recuperando la tradición de informarse mientras se disfruta del desayuno. 📰☕

Al mediodía, la cafetería ofrece un menú que combina tradición y actualidad, con platos equilibrados y reconfortantes que mantienen el sabor de la cocina casera sin renunciar a la creatividad. La cocina apuesta por productos de calidad y elaboraciones propias, configurando una carta versátil que se adapta a diferentes gustos y ocasiones.

Por la tarde, el ambiente se transforma en un espacio ideal para el llamado “tardeo”: un café acompañado de algún dulce, una reunión tranquila o simplemente un momento de descanso. Ya entrada la noche, el local adquiere un carácter más distendido, convirtiéndose en un lugar adecuado para cenas informales en un entorno familiar y acogedor.

La experiencia 442

El llamado “sentir 442” comienza con el aroma de sus desayunos caseros, que han ido consolidando una clientela fiel. A medida que avanza la jornada, el menú equilibra con naturalidad tradición y creatividad, ofreciendo platos que buscan alejarse de la monotonía de la cocina industrial.

La cafetería apuesta por una propuesta gastronómica basada en elaboraciones caseras y productos frescos, con una carta diseñada para acompañar al cliente desde el primer café de la mañana hasta las cenas más relajadas. Es el tipo de lugar que muchos descubren por casualidad y terminan incorporando a su rutina diaria. 🍽️

Un espacio versátil y cercano

Uno de los rasgos que definen a 442 Cafetería es su versatilidad. El local puede acoger desde una reunión tranquila por la tarde hasta una cena familiar o un encuentro entre amigos, manteniendo siempre un ambiente cercano y acogedor.

Más que un simple establecimiento gastronómico, 442 Cafetería se presenta como un espacio pensado para compartir momentos, donde la cocina casera y el trato próximo se combinan para crear una experiencia cotidiana y confortable. Con esta filosofía, el gastrobar se consolida como un punto de encuentro de referencia, un lugar donde la buena gastronomía siempre resulta más especial cuando se sirve con cercanía. ☕🍴

📍Localización

Calle Fondos de Segura, 17 Local 21 - CP 35019 Siete Palmas, Las Palmas de Gran Canaria

🕒 Horario de apertura

Domingo: Cerrado (excepto eventos)

Cerrado (excepto eventos) Lunes: Cerrado (excepto eventos)

Cerrado (excepto eventos) Martes a jueves: 08:00–16:00 y 19:00–23:00

08:00–16:00 y 19:00–23:00 Viernes: 08:00–02:00 (horario continuo)

08:00–02:00 (horario continuo) Sábado: 09:00–00:00

Con un horario amplio y flexible, el establecimiento acompaña a sus clientes a lo largo de toda la semana, desde los desayunos tempranos hasta los encuentros nocturnos de fin de semana. 🌙