Un asociación agita la conspiración sobre las víctimas de la dana en las Corts valencianas: "No se corresponden con las identificadas"

Han pasado 482 días desde la dana del 29 de octubre de 2024, 392 días desde que en las Corts se constituyera la comisión de investigación que analizara las actuaciones ante aquel temporal, 294 días desde que PP y Vox aprobaran el plan de trabajo y 260 días desde que lo cambiaran para incluir a las asociaciones de afectados por la catástrofe, en general, con el objetivo de que "todas" intervengan, algo que han comenzado a realizar este lunes.

Ese amplio abanico de posibilidades ha comenzado con duda sobre el número real de fallecidos por la dana. Lo ha expuesto Liberum, la primera organización en comparecer en esta doble jornada (decidido según el orden de registro de la petición de intervenir en la cámara). La entidad ha estado representada por su presidenta Concepción Cuevas, que ha matizado que no es una "asociación de víctimas" sino "pro Derechos Humanos".

Según ha desgranado, la organización tiene unos mil socios en la Comunitat Valenciana desde 2021 y está personada en la causa que se instruye en el Juzgado de Catarroja, igual que lo está en la del accidente de Adamuz. También en los casos sobre Koldo y el hermano de Pedro Sánchez. En el caso sobre la riada, el objetivo de la entidad desde el inicio ha sido que se investigue a la Confederación Hidrológica del Júcar y a la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, de momento, sin éxito.

Precisamente contra los organismos estatales ha sido contra los que más ha cargado en su comparecencia. Así, ha explicado que la catástrofe del 29-O "ocurrió porque todo vino tarde: los avisos fueron tardíos". Y por mucho que haya indicado que la responsabilidad fue "de todas las instituciones, desde el Gobierno central al ayuntamiento más pequeño", ha apuntado al "apagón informativo" de la CHJ y la Aemet. "Hubo un parón de información, no dieron los avisos", ha explicado, citando solo instituciones del Estado y no de la Generalitat.

También ha cargado contra la delegada del Gobierno por no haber decretado el Estado de emergencia durante el 29 de octubre y los días posteriores. Es más, ha criticado que se activara cuando "no era el momento" en 2020, durante la pandemia (la organización ha estado vinculada al movimiento antivacunas) y no se hiciera tras la riada.

Concepción Cuevas, presidenta de la asociación Liberum, comparece en las Corts. / Miguel Ángel Montesinos

Como "accidente de tráfico"

No obstante, si por algo ha destacado Liberum desde el inicio de la dana ha sido por agitar la teoría de la conspiración de que el número oficial de víctimas, 230 según el último registro, no es el real, una teoría que ha reiterado Cuevas en las Corts. "Muchos asociados de la zona nos dicen que las víctimas reales no se corresponden con las identificadas", ha indicado la presidenta de Liberum que ha matizado en que "no se sabe si es o no cierto", pero ha pedido investigarlo.

En este sentido, ha señalado que en esa falta de conteo oficial estarían aquellas personas que fallecieron en sus coches a quienes, ha indicado citando siempre a lo que comentan socios de la organización de la zona, se contabilizaron "como accidente de tráfico" y no como víctimas de la riada. También ha advertido, de nuevo citando comentarios de socios, que la mayoría de los móviles viejos no recibirían el Es-Alert.

La referencia a los fallecidos sin contabilizar ha provocado la queja posterior de los portavoces de la izquierda. "Lo que usted ha dicho es decir que aquí hay una confabulación de jueces, políticos, tanatorios y políticas de que todos mienten; flaco favor se le hace así a la democracia", ha indicado Toni Gaspar, del PSPV. "Venir a decir eso es macabro", le ha reprochado la síndica adjunta de Compromís, Isaura Navarro, quien ha vinculado su discurso con el de la ultraderecha.

"Estuve 25 años afiliada al PSOE y a la UGT, he buscado avales para que Sánchez esté donde esté. Soy mucho más cercana al PSOE, pero el Partido Socialista que yo conocí, no el de ahora, que nada tiene que ver", ha respondido Cuevas tratando de quitarse esa etiqueta y tras insistir en que España "hace aguas" y "se rompe a pedazos". Por su parte, PP y Vox han evitado confrontar con ella. "Hemos venido a escuchar, tomar nota, no a reñirle ni aplaudirle", ha señalado Fernando Pastor, síndic popular.