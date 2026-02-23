El Hospital Doctor Negrín reactiva el Aula de Pacientes con más de 50 sesiones

El Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín, adscrito a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, pondrá en marcha este miércoles, 25 de febrero, una nueva edición del Aula de Pacientes, un programa formativo que contempla más de 50 aulas a lo largo del año.

Con 17 años de trayectoria y la participación acumulada de más de 25.000 usuarios, esta iniciativa se ha consolidado como un espacio de información y formación dirigido a pacientes, familiares, cuidadores y público general en Canarias.

Formación para un paciente activo

El objetivo del Aula de Pacientes es implicar a las personas en el conocimiento y seguimiento de sus patologías, además de reforzar el vínculo entre pacientes y profesionales sanitarios más allá del ámbito estrictamente asistencial. La iniciativa responde a la evolución del modelo sanitario en los últimos años, que ha pasado de un paciente con un papel pasivo a uno más activo y participativo en el cuidado de su salud.

El programa permite abordar diferentes temas de interés sanitario mediante charlas impartidas por profesionales del propio centro hospitalario.

Especialidades y primeras sesiones

En esta nueva edición participarán especialistas de servicios como Nefrología, Rehabilitación, Oncología Radioterápica, Neurología, Neumología, Reumatología, Oncología y Cardiología, entre otros. El área de Enfermería también desempeña un papel relevante en el desarrollo de las actividades.

Durante el mes de febrero están previstas las primeras sesiones bajo los títulos ‘Poliquistosis Renal Autosómica Dominante. Nuevos tratamientos y avances en el conocimiento de la enfermedad’ y ‘Migraña y mujer’.

Actividades específicas y charlas para escolares

El Aula contempla además iniciativas específicas como el Aula de Prevención del Linfedema y el Aula Usuario Experto en Salud Mental. A lo largo del año también se impartirán charlas educativas dirigidas exclusivamente a escolares, centradas en cuestiones como la salud mental, las infecciones de transmisión sexual y el uso de nuevas tecnologías.

Con esta nueva edición, el Hospital Doctor Negrín mantiene su programa de formación sanitaria orientado a mejorar el conocimiento y la autonomía de los pacientes en el manejo de sus patologías.