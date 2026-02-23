Polémica por las palabras de Carla Barber sobre dejar de pagar impuestos: “Que nadie pague ni un euro”

La empresaria e influencer Carla Barber se ha convertido en tendencia tras pronunciar unas palabras que han generado una fuerte controversia en redes sociales. En un vídeo difundido en distintas plataformas, Barber plantea una pregunta que ha encendido el debate: “¿Qué sucedería si no convocamos ninguna huelga general, sino que todos los españoles dejáramos de pagar impuestos? Dejar de pagar impuestos es muy simple. Nadie paga un euro. Todos nos ponemos de acuerdo y nadie paga ni un duro”.

Aunque la creadora de contenido formula esa hipótesis como punto de partida para una reflexión posterior, han sido precisamente esas frases las que han centrado la polémica y provocado una oleada de reacciones.

Un planteamiento que incendia las redes

El fragmento en el que Barber menciona la posibilidad de que “nadie pague ni un euro” ha sido compartido de forma masiva, generando interpretaciones enfrentadas. Algunos usuarios, como Antonio González (@antonioooogr) han criticado que se verbalice una idea que, en la práctica, supondría un incumplimiento generalizado de las obligaciones fiscales. Otros, en cambio, defienden que se trata de un recurso retórico para introducir un debate más amplio sobre el papel de los impuestos en la sociedad.

Las redes sociales se han llenado de comentarios cuestionando tanto el fondo como la forma de sus palabras, especialmente por el impacto que puede tener un mensaje así cuando procede de una figura pública con gran alcance digital.

España sin sanidad pública

Uno de los momentos más contundentes del vídeo en el que se hablan de las declaraciones de Barber llega cuando se plantea el escenario sanitario. Tras citar la frase sobre “que nadie pague ni un euro”, la crítica introduce un ejemplo directo: si nadie pagara impuestos, no existirían hospitales públicos. En ese supuesto, una persona diagnosticada con cáncer tendría que acudir a un centro completamente privado, asumiendo facturas de decenas de miles de euros solo por iniciar el tratamiento.

El argumento subraya que, sin financiación pública, la sanidad dejaría de ser un derecho universal para convertirse en un servicio condicionado a la capacidad económica individual. Operaciones, ingresos hospitalarios, tratamientos oncológicos o pruebas diagnósticas quedarían fuera del alcance de muchas familias, que tendrían que endeudarse o renunciar a la atención médica.

Además, se plantea el impacto en enfermedades menos visibles pero igualmente graves, como la depresión o los trastornos de ansiedad. Sin sistema público, cada sesión de terapia tendría un coste elevado, inaccesible para una parte significativa de la población. La consecuencia, según esta línea crítica, sería un aumento de personas sin atención sanitaria básica.

La crítica a la “huelga fiscal”

Buena parte de las reacciones se centran en la viabilidad y las consecuencias legales de una propuesta de ese tipo. Expertos y usuarios recuerdan que dejar de pagar impuestos de manera coordinada no solo tendría implicaciones económicas, sino también jurídicas, al tratarse de una obligación recogida en la normativa vigente.

El debate también ha girado en torno a la responsabilidad de los influencers al abordar cuestiones sensibles como la fiscalidad, un tema que afecta directamente al funcionamiento de los servicios públicos y al sostenimiento del Estado.

Un debate que trasciende el vídeo

Más allá de la polémica puntual, las palabras de Carla Barber han reabierto la conversación sobre el modelo fiscal en España, la presión impositiva y el destino de los recursos públicos. El vídeo continúa acumulando visualizaciones y comentarios, mientras el fragmento sobre “no pagar ni un euro” sigue siendo el epicentro de la controversia.

La discusión, lejos de apagarse, refleja la sensibilidad social que rodea cualquier planteamiento relacionado con impuestos y financiación pública, especialmente cuando se formula en términos tan directos.