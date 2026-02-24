Sorteos
Sorteo Euromillones del martes 24 de febrero de 2026
Consulta la combinación ganadora y las estrellas del sorteo de hoy
Redacción
La combinación ganadora en el sorteo de Euromillones del martes 24 de febrero de 2026 corresponde a la formada por los siguientes números: 10, 43, 47, 40 y 27 y las estrellas 10 y 06.
El código del Millón ha sido el ZCF96290.
El sorteo de Euromillones se celebra todos los martes y viernes y en él pueden participan ciudadanos de Austria, Bélgica, España, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido y Suiza. El primer sorteo se celebró en febrero de 2004 en París.
Cada apuesta tiene un precio de dos euros en la mayoría de los países y consiste en seleccionar 5 números entre el 1 y el 50 y dos estrellas, entre los números 1 y 11. Ganan el máximo premio los acertantes de todos los números, aunque también reciben premio aquellos que acierten cinco números y una o ninguna estrella, cuatro números y 2, 1 o ninguna estrella, tres números y 2,1 o 0 estrellas, dos números y 2, 1 o 0 estrellas; y un número y las dos estrellas.
- El Ministerio de Trabajo confirma cuánto cobrarán los trabajadores canarios según las horas trabajadas tras la subida del SMI
- Llegan los 'therian' a Canarias: 'He descubierto mi verdadera identidad. Un día soy búho y otro golden retriever
- Hacienda cambia la fecha de la Declaración de la Renta en 2026: fechas clave, novedades y canarios que están obligados a presentarla
- El Tribunal Supremo lo hace oficial: los trabajadores podrán recuperar los días festivos si caen un sábado con días libres extras en el calendario laboral de Canarias
- La renuncia de la interventora adjunta de Las Palmas de Gran Canaria merma el control previo de las cuentas de la ciudad
- Fallece las mil y una caras del humor, la mítica transformista canaria Momi Chou
- Jaime Rodríguez Cie, ex abogado del grupo Loro Parque: ' La única espinita que me quedó en mi trayectoria fue el Siam Park de Gran Canaria
- Los enredos de Luis García: 'masterclass' Viera es suplente, el descarte del 'genio' Pejiño y un Poeta Benedetti invisible