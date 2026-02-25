Europa cuestiona la la baliza V16 obligatoria por la DGT: podría incumplir la normativa de la UE

Desde el 1 de enero de 2026, todos los vehículos están obligados a llevar baliza V-16 homologada por la Dirección General de Tráfico. "Se trata de una pequeña luz de emergencia de color amarillo que está dotada de conectividad y es capaz de emitir una luz 360º de alta intensidad de forma intermitente y continua al menos durante 30 minutos. Incorpora una pila o batería con una vida útil de un mínimo de 18 meses, al margen de sí esta es o no recargable", explican desde la DGT. La Unión Europea ha puesto el foco el sistema de emergencia impulsado por la DGT por incumplir la normativa comunitaria.

DGT 3.0

El debate viene porque la luz de emergencia incorpora un sistema de geolocalización y conectividad con la plataforma DGT 3.0. La baliza V16 incorpora una tarjeta eSIM con datos móviles que suele durar entre 10 y 15 años. Mientras no esté activada, este no transmite ningún dato. "En caso de ser activada ante una situación de emergencia, la información que se envía no permitiría conocer quién es la persona que conduce ni reconstruir sus desplazamientos", explica.

El vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea, Stéphane Séjourné, señala que “los reales decretos españoles no han sido notificados con arreglo al procedimiento de la Directiva (UE) 2015/1535”, que obliga a los estados miembros a comunicar con antelación los reglamentos que pueden afectar a la circulación de mercancía.

Según el artículo 258 del Tratado de Funcionamiento de la UE: "Si la Comisión estimare que un Estado miembro ha incumplido una de las obligaciones que le incumben en virtud de los Tratados, emitirá un dictamen motivado al respecto, después de haber ofrecido a dicho Estado la posibilidad de presentar sus observaciones. Si el Estado de que se trate no se atuviere a este dictamen en el plazo determinado por la Comisión, ésta podrá recurrir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea".

¿Qué pasará?

La baliza V16 se presentó como la sustituta de los triángulos de emergencia tradicionales, ya que permite señalizar una avería o accidente sin necesidad de bajar del vehículo y poner en peligro la vida del conductor. Los conductores se preguntan qué pasará ahora que ya han adquirido su baliza que es obligatoria desde principios de 2026 y además, solo son válidas las conectadas a su plataforma.

Sin embargo, si Bruselas determina que la baliza incumple con la normativa, el Gobierno puede verse obligado a modificar su implantación.