Urgencias del Hospital Doctor Negrín al límite: “Más de 40 pacientes en pasillos de Radiología”

La situación de colapso en los servicios de Urgencias de los hospitales de Gran Canaria es, cada vez, «más insostenible». Así lo describen pacientes y trabajadores. El pico de casos de gripe -con especial incidencia este mes- y la huelga médica de la semana pasada han creado el caldo de cultivo idóneo para generar una imagen ya habitual en el Archipiélago: pacientes apilados en pasillos por falta de capacidad logística e, incluso, en los huecos de los ascensores panorámicos del Hospital Insular o en las antiguas aulas de docencia del Hospital Doctor Negrín, según denuncia el Sindicato de Enfermería Satse.

«En pasillos como los de Radiología había más de 40 pacientes», cuenta a LA PROVINCIA/Diario de Las Palmas la hija de una paciente que ingresó ayer en el Negrín. El escenario de colapso fue tal que «se vieron obligados a colocar camas en pasillos de tránsito de fuera de Urgencias». Junto a su madre estaba un paciente de Lanzarote que acudió al Negrín «para una operación de boca». Al no disponer de camas, «se quedó en el área de recuperación a pesar de que debería estar en planta». A esa área no pueden acceder los familiares. Debido a esta situación, «se vio obligada a buscarse un apartamento para dormir».

Satse denunció ayer en un comunicado una situación que achacan a la mala gestión de la Consejería de Sanidad, el Servicio Canario de Salud y el Gobierno de Canarias. Por su parte, desde el Hospital Doctor Negrín, ponen el foco en el aumento del número de pacientes, la merma de capacidad provocada por la huelga y la «crisis sociosanitaria que atraviesa el Archipiélago».

Juan Trenzado, secretario provincial en Las Palmas, afirma que «se ha intentado justificar como picos estacionales o situaciones puntuales», cuando la realidad detrás de la situación «es un problema estructural y cronificado». Trenzado señala como principales causas la falta de camas hospitalarias libres, una plantilla insuficiente y una planificación deficiente.

El comunicado asegura también que esta situación afecta a los sanitarios, no sólo a los pacientes. «Los profesionales trabajan bajo una gran presión asistencial, incrementando el riesgo de cometer errores, deteriora la calidad de los cuidados y compromete su salud física y mental», reza la nota.

El sindicato culpa de la saturación a «las malas decisiones organizativas y políticas»

Desde el sindicato explican que la situación «es consecuencia directa de decisiones organizativas y políticas», que no han conseguido anticiparse «al crecimiento y envejecimiento de la población ni a la demanda real de asistencia urgente». Por ello, instan a la Consejería de Sanidad, al SCS y al Gobierno de Canarias «a adoptar medidas inmediatas y estructurales para revertir la situación».

Concretamente, reclaman la apertura de camas bloqueadas, la creación de plazas sociosanitarias, dotar de un mayor número de recursos a las urgencias de Atención Primaria, reforzar las plantillas de enfermería y el resto de profesionales, ampliar los espacios de Urgencias e implementar mecanismos eficaces que eviten la acumulación de pacientes en observación y faciliten el ingreso en planta.

Desde el Negrín achacan la situación a la carga asistencial y la falta de altas hospitalarias

Por su parte, fuentes del Hospital Doctor Negrín cuentan que reciben «un elevado número de pacientes a Urgencias, llegando ocasionalmente a los 300 diarios». Para combatir la situación, aseguran haber reforzado las plantillas con enfermeros y auxiliares -hasta cuatro o cinco por turno- y profesionales en Neumología y Medicina Interna -los que congregan a una mayor demanda-. De igual manera, recuerdan su intención de ampliar la zona de Urgencias -hasta las antiguas aulas de docencia- cuando descienda la presión asistencial, previsiblemente en abril.

Como factores añadidos que han motivado el colapso, señalan a la huelga médica llevada a cabo la semana pasada, periodo en el que no se concedieron altas a pacientes, y el envejecimiento poblacional, «que deriva en un aumento de pacientes crónicos». En este respecto, aseguran que «hay casi 300 pacientes viviendo en el hospital». Desde el hospital, reclaman la necesidad de crear infraestructuras para acoger a este tipo de pacientes «para que los hospitales de Canarias dejen de convertirse en residencias».

Ayer tuvieron lugar, aproximadamente, 70 altas, y esperan que la situación vaya mejorando con el paso de los días. En cuanto a la situación en el Hospital Insular, este diario contactó ayer con el centro para conocer su versión pero no obtuvo respuesta.