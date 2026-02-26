Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Dos bebés entre las 81 personas desaparecidas en el mar a bordo de tres pateras rumbo a Ibiza y Formentera: "Cada minuto cuenta"

La ONG Caminando Fronteras pide que se intensifique la búsqueda

Helena Maleno asegura que hay diez mujeres entre los migrantes

Imagen de archivo de una patera en aguas de Baleares.

Imagen de archivo de una patera en aguas de Baleares. / Delegación del Gobierno

Jessica Merodio / EFE

Ibiza

La organización de ayuda a los migrantes Caminando Fronteras ha denunciado la desaparición de tres embarcaciones con 81 personas a bordo en la ruta marítima que conecta Argelia con Baleares. Según la entidad, entre los desaparecidos hay diez mujeres y dos bebés.

Las familias de las personas que viajaban en estas pateras han pedido que se intensifique la búsqueda para localizar cuanto antes a los ocupantes. "Cada minuto cuenta", ha enfatizado en un mensaje en X la portavoz de Caminando Fronteras, Helena Maleno.

Desde el lunes, han arribado a Ibiza y Formentera 17 embarcaciones de este tipo con más de 280 migrantes.

