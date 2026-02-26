Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Programa Carnaval de Las Palmas G.C.DANA en CanariasFechas visita Papa León XIV a CanariasTerremoto de magnitud 4,1Minuto a minuto del tiempo en CanariasUD Las PalmasMuere Tejero
instagramlinkedin

Casas Reales

El rey Harald V de Noruega recibe el alta en Tenerife y continúa sus vacaciones tras superar una infección

El monarca de 89 años estaba ingresado en el Hospiten Sur por una infección cutánea en una pierna; su estado general es bueno y seguirá bajo supervisión médica en Tenerife

El rey Harald V de Noruega.

El rey Harald V de Noruega. / Europa Press

Haridian del Pino

Santa Cruz de Tenerife

El rey Harald V de Noruega, de 89 años, ha sido dado de alta este jueves en el Hospital Universitario Hospiten Sur de Tenerife, donde estaba ingresado desde el martes por una infección cutánea en una de sus piernas, según informó la Casa Real de Noruega.

El monarca respondió favorablemente al tratamiento y, tras superar la infección, podrá continuar sus vacaciones junto a la reina Sonia, que lo ha acompañado durante su estancia en la Isla.

“Su majestad el rey ha respondido bien al tratamiento y se ha curado. Será dado de alta del hospital hoy”, señaló la institución en un comunicado oficial.

Supervisión médica durante su estancia

Aunque Harald V ya ha recibido el alta, su médico personal, Bjørn Bendz, permanecerá unos días en Tenerife para seguir de cerca la evolución del monarca. La Casa Real indicó que no se ha fijado aún una fecha de regreso a Noruega y que informará sobre su estado de salud el próximo lunes, salvo que surjan novedades antes.

Bendz había viajado a Tenerife el miércoles para evaluar el estado de Harald V y asegurarse de que la recuperación fuera completa. “El estado general del rey es bueno y responde bien al tratamiento”, afirmó el doctor, recordando que la infección se originó en una de sus piernas.

Historial médico del monarca

El rey Harald V es el monarca más longevo de Europa y ha tenido varios problemas de salud en los últimos años, con hospitalizaciones previas por infecciones. En 2005 se le extirpó un tumor en la vejiga y años después se le implantó una válvula cardíaca. También fue operado de un ligamento en la rodilla.

Hace dos años, durante unas vacaciones invernales en Malasia, Harald V fue ingresado por otra infección y tuvo que ser trasladado a Noruega en un avión medicalizado. Una vez en Oslo, se le implantó un marcapasos.

Noticias relacionadas

Vacaciones en Tenerife

El rey y la reina Sonia llegaron a Tenerife hace unos días para disfrutar de unos días de descanso en la Isla. Ahora podrán continuar sus vacaciones con normalidad, siempre bajo supervisión médica.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Ramírez compra en Madrid más parcelas para el Barrio UD Las Palmas de Almatriche
  2. Un diseñador y un patrocinador denuncian irregularidades en la Gala de la Reina del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria
  3. Una DANA se descuelga sobre Canarias: estas serán las horas con lluvias más intensas
  4. El Ministerio de Trabajo confirma cuánto cobrarán los trabajadores canarios según las horas trabajadas tras la subida del SMI
  5. Los canarios que viajen al Reino Unido desde pasado mañana deberán presentar este nuevo documento obligatorio en la frontera británica
  6. Caos y colas kilométricas tras un accidente de tráfico en la GC-1 dirección norte en Las Palmas
  7. Hacienda lo hace oficial: la Agencia Tributaria permite deducirte hasta 1.350 euros en la Declaración de la Renta con este seguro que tienen miles de contribuyentes canarios
  8. Los Simpson desembarcan en Las Palmas de Gran Canaria: “La isla parece una rosquilla gigante”

Telde mejorará el mantenimiento y los accesos en la playa de Ojos de Garza

Telde mejorará el mantenimiento y los accesos en la playa de Ojos de Garza

El Guaguas liquida al Pamesa Teruel y ya está en semifinales de la Copa del Rey de voleibol

El Guaguas liquida al Pamesa Teruel y ya está en semifinales de la Copa del Rey de voleibol

Marc Anthony sorprende por su cercanía al llegar a Gran Canaria para el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria

Marc Anthony sorprende por su cercanía al llegar a Gran Canaria para el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria

Los carteros salen a la calle contra el colapso de Correos en Fuerteventura

Los carteros salen a la calle contra el colapso de Correos en Fuerteventura

Gestamp gana 152 millones en 2025 e ingresa 11.349 millones en un "complejo" entorno de mercado

Gestamp gana 152 millones en 2025 e ingresa 11.349 millones en un "complejo" entorno de mercado

Las fisuras del discurso de Luis García: ¿quién quiere separar a la UD Las Palmas?

Las fisuras del discurso de Luis García: ¿quién quiere separar a la UD Las Palmas?

Programa del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2026: horario del concierto de Marc Anthony y la cabalgata

Programa del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2026: horario del concierto de Marc Anthony y la cabalgata
Tracking Pixel Contents