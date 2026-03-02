Una sentencia en Vigo reconoce el riesgo para la lactancia materna en clínicas veterinarias y respalda la demanda de USVEGA y CONSIVE

Los sindicatos Unión Sindical Veterinaria Galega (USVEGA) y Convergencia Sindical Veterinaria (CONSIVE) han logrado una nueva victoria judicial que marca un precedente relevante para las trabajadoras del sector veterinario. El Juzgado de lo Social nº 1 de Vigo ha reconocido que la exposición continuada a los riesgos laborales presentes en la actividad clínica puede comprometer la lactancia materna, pese a que la mutua correspondiente no había considerado acreditado dicho riesgo.

La sentencia, dictada el 10 de octubre de 2025 (autos SSS 617/25) y ya firme al no haber sido recurrida, subraya que la falta de reconocimiento por parte de la mutua no elimina la existencia objetiva del riesgo, dando así la razón a la trabajadora afiliada a CONSIVE y respaldando la postura sindical.

Riesgos reales para la salud en la práctica clínica

El fallo detalla que la exposición a fármacos potencialmente tóxicos, como anestésicos o sustancias eutanásicas, así como la ausencia de espacios adecuados para la extracción de leche, pueden comprometer la seguridad de la lactancia y, en consecuencia, la salud del lactante.

Hasta ahora, numerosas profesionales habían tenido que elegir entre interrumpir la lactancia o continuar expuestas a estos riesgos debido a las denegaciones sistemáticas de las mutuas, que no realizaban evaluaciones individualizadas ni motivaban técnicamente sus resoluciones.

Una sentencia en Vigo reconoce el riesgo para la lactancia materna en clínicas veterinarias / LP/DLP

Avance para una profesión mayoritariamente feminizada

USVEGA y CONSIVE recuerdan que la veterinaria es hoy una profesión altamente feminizada. El Informe Sectorial 2025 de AMVAC indica que el 73,43% de los veterinarios generalistas y el 69,15% del personal supervisado son mujeres, especialmente en clínicas privadas de pequeños animales.

“Resulta incomprensible que en una profesión expuesta a radiación ionizante, agentes biológicos y químicos, se siga negando protección básica a la maternidad y la lactancia”, denuncia Carola Casares, presidenta de USVEGA.

La dirigente sindical critica la negativa reiterada y automática de las mutuas a reconocer estas prestaciones y subraya la necesidad de “plantar cara a este retroceso en derechos laborales”.

Un precedente que ya está teniendo efectos

Los sindicatos explican que esta sentencia no solo beneficia a la trabajadora que la impulsó, sino que abre la puerta a nuevas resoluciones favorables. Prueba de ello es que, semanas después del fallo, otra afiliada logró una resolución administrativa positiva tras una denegación previa similar.

Ambas organizaciones destacan que este avance llega en un momento clave, y que los derechos vinculados al embarazo y la lactancia deberían estar plenamente consolidados en el sector veterinario, no convertirse en motivo de conflicto con las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social.

Formación sindical por el 8 de marzo

Con motivo del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, USVEGA y CONSIVE ofrecerán el próximo miércoles 4 de marzo a las 20:00 horas (horario peninsular) una formación online titulada “Derechos laborales de la maternidad en el sector veterinario”.

La actividad será gratuita pero requerirá inscripción previa en el siguiente enlace: https://acortar.link/ULJEWM

Sobre USVEGA y CONSIVE

USVEGA y CONSIVE son sindicatos independientes que representan a profesionales del sector veterinario en toda España. Su labor se centra en la defensa jurídica, la mejora de las condiciones laborales, la igualdad efectiva y la visibilización de los riesgos específicos de la profesión.