El Hospital Doctor Negrín realiza 73 cirugías mínimamente invasivas para tratar cánceres de pulmón
La cirugía robótica torácica permite realizar operaciones con más precisión y seguridad
El servicio de Cirugía Torácica del Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín, centro adscrito a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, ha realizado 73 intervenciones mínimamente invasivas para tratar patologías oncológicas de pulmón. La cirugía robótica torácica es una técnica mínimamente invasiva que permite realizar una intervención quirúrgica sobre el mediastino, pulmón, pleura y diafragma con elevada precisión, seguridad, flexibilidad, visión tridimensional y exactitud.
La operación se realiza desde una consola, donde el cirujano controla varios brazos robóticos introducidos en el tórax a través de pequeñas incisiones, con visión 3D y sin necesidad de abrir el tórax ni separar las costillas. Esta tecnología innovadora reduce el dolor posoperatorio, así como el tiempo de recuperación del paciente y su incorporación a la vida activa con un buen resultado estético. Los profesionales del servicio precisan que no todas las patologías del tórax son abordables por cirugía robótica.
2,9 días de estancia hospitalaria
Hasta este momento, el servicio ha realizado estas cirugías torácicas robóticas para la resección de cáncer de pulmón (la más frecuente), resección de metástasis, extirpación del timo, resección de tumores pleurales, resección de lesiones mediastínicas -crecimiento de tumores o quistes benignos o malignos localizados en el área torácica entre los pulmones- y diversas patologías pulmonares benignas. La recuperación posoperatoria es satisfactoria y la estancia hospitalaria media de los pacientes se sitúa en 2,9 días. Además, se ha utilizado para la detección de tumores malignos de muy pequeño tamaño mediante técnicas de fluorescencia.
El servicio de Cirugía Torácica del Hospital Doctor Negrín continúa evolucionando hacia la cirugía de mínima invasión con la incorporación futura de la inteligencia artificial y modelos de reconstrucción 3D.
