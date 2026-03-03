Hospiten realiza pruebas diagnósticas gratuitas por la Semana Mundial del Glaucoma

Hospiten pone en marcha una campaña de prevención para la realización de pruebas diagnósticas gratuitas con motivo de la Semana Mundial del Glaucoma. La iniciativa se realizará en el Hospital Universitario Hospiten Sur y en Hospiten Tamaragua y está dirigida a personas mayores de 40 años.

La campaña se llevará a cabo el próximo 12 de marzo en Hospiten Tamaragua, situado en el municipio de Puerto de la Cruz, y el 16 de marzo en el Hospital Universitario Hospiten Sur, en Arona. A través de esta se pretende fomentar la conciencia sobre la importancia de la detección temprana del glaucoma.

La Dra. Glenda Espinosa, oftalmóloga del Hospital Universitario Hospiten Bellevue, afirma que “el glaucoma es la primera causa de ceguera irreversible a nivel mundial y constituye la enfermedad neurodegenerativa más frecuente, por delante del Alzheimer”.

El glaucoma, una patología “silenciosa”

El glaucoma se trata de un grupo de enfermedades oculares que dañan de forma progresiva el nervio óptico, que es el encargado de transmitir la información visual desde el ojo hasta el cerebro. En la mayoría de los casos, este daño está relacionado con un aumento de la presión intraocular, aunque puede producirse incluso con cifras normales.

“Se trata de una patología silenciosa, ya que en sus fases iniciales no produce síntomas evidentes. La pérdida de visión comienza afectando al campo visual periférico y, si no se trata a tiempo, puede avanzar hasta comprometer de forma grave e irreversible la visión central”, asegura la Dra. Espinosa.

Datos de incidencia en Canarias

En Canarias, al igual que en el resto de España, se estima que entre el 2 y el 3% de la población mayor de 40 años padece glaucoma. No obstante, a partir de los 60 años, la cifra aumenta significativamente.

Asimismo, se calcula que cerca de la mitad de las personas afectadas no están diagnosticadas. Este dato refuerza la importancia de la campaña realizada por Hospiten para la prevención y el cribado de esta enfermedad.

Importancia del diagnóstico precoz

“El diagnóstico precoz del glaucoma es clave, ya que el daño que produce no se puede revertir, pero su detección temprana, permite iniciar un tratamiento y frenar su progresión, lo que reduce significativamente el riesgo de pérdida severa de visión”, apunta la Dra. Mónica Suárez, oftalmóloga del Hospital Universitario Hospiten Sur.

Por este motivo, se recomienda realizar revisiones oftalmológicas periódicas a partir de los 40 años, especialmente en personas con antecedentes familiares, miopía alta, diabetes o hipertensión. Hospiten recuerda que la detección temprana y el seguimiento del glaucoma son fundamentales para preservar la salud visual y evitar la progresión de la enfermedad.

Sobre Hospiten

Hospiten es una red sanitaria internacional con más de 55 años de andadura comprometida con la prestación de un servicio de máxima calidad, que cuenta con 20 centros médico-hospitalarios privados en España, República Dominicana, México, Jamaica y Panamá, además de 175 centros médicos ambulatorios, bajo la marca Clinic Assist. Fundada por el Dr. Pedro Luis Cobiella. Atiende anualmente a más de tres millones de pacientes de todo el mundo y cuenta con una plantilla de más de 5.000 personas, un cuidado que se reforzará en la Comunidad de Madrid gracias a la construcción de un hospital general universitario en Boadilla del Monte, que prevé la finalización de sus obras en 2026.

Noticias relacionadas

MD Anderson Cancer Center Madrid - Hospiten, es filial del prestigioso MD Anderson Cancer Center de Houston (Texas, EE.UU.). Con más de veinte años de historia en nuestro país, en la actualidad MD Anderson Madrid - Hospiten dispone de una Unidad de Ensayos Clínicos Fase I, más de 150 especialistas médicos formados en oncología, un total de 87 camas de hospitalización y un equipamiento tecnológico de última generación para el diagnóstico y tratamiento de los diferentes tipos de cáncer.