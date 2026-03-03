La reducción de la pobreza en Canarias se frena tras una década de avances

Canarias no ha mejorado nada en materia de pobreza en el último año. El Archipiélago registra la misma tasa Arope –el indicador de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN) que mide estas materias– en 2025 que el año anterior, un 31,2%. Lo que se traduce en que más de 700.000 personas continúan viviendo una situación de vulnerabilidad y exclusión social en las Islas. Así lo dio a conocer ayer el vicepresidente de la EAPN en Canarias, Fernando Rodríguez, durante la comisión sobre la pobreza infantil en el Parlamento de Canarias.

«Esa tendencia que se venía repitiendo después de la pandemia por Covid-19, en la que cada año se iba reduciendo la situación de pobreza en el Archipiélago en torno a dos puntos, ahora se ha estancado», señaló. Y agregó que este dato es un indiciador de que la pobreza se está cronificando en las Islas. «No evoluciona en el mismo sentido de crecimiento que veíamos en años anteriores», mencionó.

Objetivo 2030

De hecho, a este ritmo, Canarias no logrará alcanzar el objetivo de reducir la tasa de pobreza a la mitad para el año 2030. Pese los descensos en lo últimos años, las cifras aún son insuficientes y no se posicionan en el lugar que deberían. El Archipiélago arrancó en 2015 con un índice de pobreza de un 38,4%. En este momento, la tasa debería situarse en un 25,5%, casi seis puntos menos que la cifra real. «Estamos muy lejos de conseguir esa meta», añadió.

Y es que las Islas flojean en muchos de los aspectos que condicionan esta tasa de pobreza. Por ejemplo, la población canaria presenta los datos más altos de España en lo que a dificultades para mantener los gastos del hogar se refiere, con un índice de un 57,4%, según datos de la Red. Más de la mitad de la población tiene problemas para llegar a fin de mes. Además, la vivienda se consolida como el principal factor de empobrecimiento y un 15,4% de los isleños –unas 343.000 personas– tiene retrasos en el pago de la hipoteca, el alquiler o los suministros básicos.

Pobreza infantil

Aunque la peor parte de la pobreza en Canarias se la llevan los menores. Las cifras en la población infantil son mucho más altas que en cualquier otro rango. Así, Canarias se posiciona como la cuarta comunidad autónoma con peores resultados en este aspecto, con más de 132.000 menores y casi ocho puntos por encima de la media nacional, según recoge la última Encuesta de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística.

La presidenta de Unicef Canarias, Rosa Suárez, por su parte, calificó de «preocupante» la magnitud de esta problemática e insistió en que las políticas no están siendo del todo eficaces. Asimismo, mencionó que el 80% de las familias que podrían acceder al Complemento de Ayuda para la Infancia (CAP), una prestación mensual vinculada al Ingreso Mínimo Vital (IMV), no lo hace por dificultades en el acceso. «Se crean políticas interesantes, pero no terminan de llegar por las complejidades en los trámites digitales», señaló.

Rodríguez, a su vez, puntualizó que «los hogares con menores de edad son más vulnerables a vivir este tipo de situaciones y la infancia en Canarias crece, precisamente, en esas casas con menor renta media, mayor dependencia de prestaciones y mayor riesgo de exclusión educativa y residencial».

Escudo social

El vicepresidente de la EAPN también tuvo la oportunidad de mostrar los resultados de una simulación que analiza lo qué pasaría si se eliminase el «escudo social» –compuesto por ayudas públicas, prestaciones sociales, rentas mínimas y pensiones– en Canarias. «La tasa de pobreza aumentaría 16,1 puntos hasta situarse en un 47,3%», precisó. Y añadió que este tipo de medidas son las que han evitado que 359.000 personas más cayeran en una situación de pobreza y exclusión social en Canarias.

No obstante, invitó a analizar el enfoque que se le da a estas ayudas, ya que a pesar de su eficacia, a veces pueden resultar dependientes. «Tenemos que empezar a hablar también de cuántas personas logran salir del sistema una vez superada su situación de vulnerabilidad, y no solo del número de ayudas que se prestan», indicó.

Pacto para la lucha contra la pobreza

También insistió en la creación de un pacto de lucha contra la pobreza y la exclusión social, una demanda prolongada en el tiempo por la Red. Y propuso diseñar políticas integrales de pobreza, mejorar y desarrollar los mecanismos de implantación de políticas públicas e intensificar las medidas de protección social. En concreto, para atajar la pobreza infantil, solicitó: reforzar y garantizar la educación pública y poner en marcha mecanismos para reducir el fracaso escolar, entre otros.

Suárez, por su parte, recordó que la Prestación Universal por Crianza (PUC), una propuesta del gobierno estatal para otorgar una ayuda económica directa de 200 euros mensuales por menor a cargo, sería la media con mayor impacto.