Estas son las categorías que se examinan el 28 de marzo en el Servicio Canario de Salud
Las pruebas corresponden al proceso de estabilización y al proceso ordinario de empleo público
El Servicio Canario de la Salud (SCS) ha anunciado la celebración de los próximos exámenes correspondientes a la fase de concurso-oposición de los procesos selectivos de estabilización de plantillas, tanto para personal estatutario como laboral, así como del proceso ordinario. Las pruebas tendrán lugar el sábado 28 de marzo.
Los exámenes se desarrollarán en dos turnos: de 09.00 a 11.00 horas en horario de mañana y de 14.00 a 16.00 horas en turno de tarde.
Categorías convocadas
En el turno de mañana se examinarán, en el caso del personal laboral, las categorías de adjunto de Cardiología, adjunto de Geriatría y técnico/a titulado superior – Licenciado en Biología.
Para el personal estatutario, las categorías convocadas en horario matinal son: arquitecto/a técnico/a, ingeniero/a técnico/a industrial, logopeda, peón/a, técnico/a especialista en Documentación Sanitaria, técnico/a especialista en Higiene Bucodental, técnico/a especialista en Medicina Nuclear, técnico/a titulado/a medio en Informática y terapeuta ocupacional.
En el turno de tarde se examinarán los aspirantes a ayudante de cocina de la Gerencia de Servicios Sanitarios de Lanzarote, en el caso del personal laboral, y las categorías estatutarias de diplomado/a en Relaciones Laborales, fisioterapeuta, ingeniero/a técnico/a, matrón/a, pintor/a, técnico/a especialista en Anatomía Patológica y técnico/a especialista en Radioterapia.
De todas ellas, únicamente las categorías de logopeda y técnico/a especialista en Radioterapia cuentan también con concurso-oposición dentro del proceso ordinario.
Duración de las pruebas
Los ejercicios tendrán una duración de dos horas para las categorías pertenecientes a los subgrupos A1 y A2, y de 90 minutos para el resto de subgrupos.
El SCS ha indicado que las pruebas se desarrollarán conforme a la planificación prevista, garantizando los principios de igualdad, mérito y capacidad, y con coordinación entre los distintos servicios para minimizar el impacto asistencial.
Tras la celebración de los exámenes, el organismo publicará las respuestas correctas y, posteriormente, las calificaciones correspondientes, continuando así con el calendario establecido.
Esta nueva convocatoria se suma a la realizada en octubre de 2025, en la que participaron aspirantes de 61 categorías profesionales, dentro del proceso de estabilización del empleo público en la sanidad canaria.
