El refugio emocional de los jóvenes: cómo el fenómeno 'therian' responde a las presiones sociales y los conflictos actuales

El fenómeno therianismo ha invadido las redes sociales, con imágenes de jóvenes portando máscaras, colas y pelajes de animales. Esta tendencia ha desatado un intenso debate sobre la identidad y el autoconcepto en la era digital, particularmente entre adolescentes que se identifican con animales como lobos, zorros, gatos o incluso osos. En un mundo marcado por crisis globales, conflictos bélicos y una creciente incertidumbre social, muchos jóvenes buscan formas de lidiar con las presiones emocionales que enfrentan.

Este fenómeno ofrece un refugio emocional en un entorno cada vez más hostil, permitiendo escapar de la complejidad de las relaciones humanas y de los conflictos internos que provoca la inestabilidad del mundo actual. El concepto detrás de este fenómeno es más complejo de lo que parece, y para entenderlo a fondo, Claudia Nicolasa, psicóloga y autora de Es manipulación y no lo sabes, desvela los mecanismos psicológicos que subyacen a esta identificación animal.

Expresar aspectos reprimidos del yo

Según Nicolasa, los therians no creen ser animales, sino que se experimentan como tales en momentos específicos, lo que se conoce como shifts o cambios de identidad. Estos individuos pueden sentirse como un animal en su mente, e incluso reportan sensaciones físicas como la de tener una cola, algo similar al fenómeno conocido como miembro fantasma en pacientes con amputaciones. Este cambio de identidad no es patológico, según los expertos, sino una forma de escapatoria y adaptación psicológica. "El fenómeno no se trata de negar la humanidad, sino de encontrar un espacio donde se puedan expresar aspectos reprimidos del ser", explica Nicolasa.

Este fenómeno está fuertemente vinculado con la búsqueda de refugio emocional. En un mundo lleno de presiones sociales y expectativas adultas, identificarse con un animal permite a los jóvenes escapar de la complejidad de las relaciones humanas. La psicóloga señala que ser un animal implica una existencia más simple y natural, algo que parece ofrecer respuestas claras en un mundo cargado de incertidumbre.

En lugar de lidiar con la complejidad de las interacciones humanas, los therians buscan respuestas más simples, como las reglas claras de una manada o el instinto de supervivencia de un animal. Nicolasa agrega que esta tendencia puede ser vista como un mecanismo de defensa frente a experiencias previas de rechazo o aislamiento social: "El 'self animal' no tiene las marcas ni los traumas de ser humano".

Tribu e identidad frente a la reactancia psicológica

El auge de este fenómeno no es casualidad, ya que las redes sociales juegan un papel crucial en la formación de identidad y la búsqueda de pertenencia. En plataformas como Instagram y TikTok, los therians encuentran una tribu donde pueden ser aceptados incondicionalmente. El principio de reactancia psicológica entra en juego: a medida que la sociedad critica y ridiculiza a este grupo, los miembros de la comunidad se aferran más a su identidad y a su tribu animal.

Nicolasa explica que cuando algo es ridiculizado por la sociedad, los individuos dentro de ese grupo tienden a radicalizarse, defendiendo con más vehemencia su identidad y buscando un refugio dentro de su propia comunidad, lo que refuerza su creencia de que el mundo exterior es hostil.

Un aspecto interesante del fenómeno es su relación con la neurodivergencia. Según algunos estudios iniciales, muchos de los therians presentan rasgos autistas, lo que sugiere que esta forma de autoidentificación puede ser una forma de socialización alternativa.

Nicolasa observa que para personas con trastornos neurocognitivos, como el autismo, el identificarse con un animal puede reducir la presión de cumplir con las expectativas sociales típicas. "El animal ofrece una forma de ser sin las restricciones sociales habituales, proporcionando a los jóvenes neurodivergentes una forma de interactuar en la sociedad con menos vergüenza y menos exigencia", comenta la psicóloga.

La economía de la atención

Hoy en día, la identidad digital es clave para las nuevas generaciones y ser viral es casi equivalente a existir en este mundo hiperconectado. Los therians no solo buscan pertenecer, sino también ser vistos. Esta necesidad de atención se convierte en un refuerzo positivo para continuar con su comportamiento, sea este aceptado o ridiculizado.

Nicolasa recalca que, en la era de la economía de la atención, tanto las reacciones positivas como las negativas contribuyen a que el fenómeno se mantenga en el ciclo viral. "Cuanto más controversia se genera en torno al tema, más visibilidad obtiene. Esto es lo que las redes sociales han hecho con este fenómeno: amplificar lo llamativo y lo polémico", añade.

Hay algo más profundo detrás de este comportamiento, pues plantea interrogantes sobre la identidad, la pertenencia y la adaptación psicológica en la era digital. Mientras que algunos lo ven como una moda juvenil, otros lo consideran un reflejo de una sociedad cada vez más aislada y despersonalizada. En cualquier caso, el fenómeno invita a la reflexión sobre cómo la psicología humana se adapta a las circunstancias sociales y cómo, a través de las redes sociales, los jóvenes buscan un lugar de pertenencia y una forma de ser aceptados en un mundo que a menudo les resulta complicado y ajeno.