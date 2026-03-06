Sorteos
Sorteo Euromillones del viernes 6 de marzo de 2026
Consulta la combinación ganadora y las estrellas del sorteo de hoy
Redacción
La combinación ganadora en el sorteo de Euromillones del viernes 6 de marzo de 2026 corresponde a la formada por los siguientes números: 15, 16, 19, 28 y 37 y las estrellas 6 y 9.
El código del Millón ha sido el ZHT98118.
El sorteo de Euromillones se celebra todos los martes y viernes y en él pueden participan ciudadanos de Austria, Bélgica, España, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido y Suiza. El primer sorteo se celebró en febrero de 2004 en París.
Cada apuesta tiene un precio de dos euros en la mayoría de los países y consiste en seleccionar 5 números entre el 1 y el 50 y dos estrellas, entre los números 1 y 11. Ganan el máximo premio los acertantes de todos los números, aunque también reciben premio aquellos que acierten cinco números y una o ninguna estrella, cuatro números y 2, 1 o ninguna estrella, tres números y 2,1 o 0 estrellas, dos números y 2, 1 o 0 estrellas; y un número y las dos estrellas.
- La despedida del Aeroclub: «Sin todos ustedes, estos años no habrían sido posibles»
- La Policía Nacional detiene a una mujer por presuntamente ahogar a su bebé en Las Palmas de Gran Canaria
- ¿Qué hacer en Gran Canaria este fin de semana?
- La polémica del croissant de chocolate: cuando una acusación pública no cuenta toda la verdad
- Tony Tun Tun, Miriam Cruz, Fulanito, El Combo Dominicano y Dj Toni Bob, artistas confirmados para el Carnaval Familiar de Maspalomas
- Un robot en lo alto de una grúa para reparar un talud: la curiosa imagen en la carretera de Valsequillo a San Mateo
- León XIV recorrerá Las Palmas de Gran Canaria en papamóvil
- La piqueta llega a Bravo Murillo: el derribo de una casa desprotegida da paso a 12 viviendas