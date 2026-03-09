Cinco productos para retrasar el envejecimiento

La población española está cada vez más envejecida. En 2024, la esperanza de vida alcanzó un máximo histórico de 84,01 años, consolidándose como uno de los países más longevos del mundo. Cada vez resulta más importante llevar un estilo de vida saludable orientado a tener una mejor vejez, y el papel que juega la nutrición es clave en este aspecto. El aguacate, el cacao puro o el salmón son algunos de los cinco mejores alimentos para luchar contra el paso del tiempo.

La alimentación puede ralentizar el reloj biológico para retrasar el envejecimiento y ayudar a conseguir una mejor calidad de vida: muchos de los procesos asociados a la vejez están relacionados con los productos que se consumen en el día a día. En este sentido, destacan los siguientes cinco productos:

Aguacate.

La abundancia de grasas monoinsaturadas de este alimento contribuye a mantener la flexibilidad de las membranas celulares. También aporta vitamina E: uno de los antioxidandes naturales más importantes para proteger las células del daño provocado por los radicales libres —moléculas inestables—. Su consumo regular, informa la empresa noVadiet ayuda a mantener una piel más nutrida y un sistema cardiovascular en mejores condiciones.Frutas del bosque. Fresas, arándanos, moras y grosellas son frutas repletas de antioxidantes, lo que las convierte en un gran aliado frente al envejecimiento celular. Los polifenoles que contienen ayudan a neutralizar el estrés oxidativo y, además, se ha relacionado a estos productos con distintos beneficios a nivel cognitivo.

Nueces.

Este fruto seco combina grasas saludables, antioxidantes y minerales esenciales. Se relaciona con la salud cerebral al aportar nutrientes implicados en la función cognifica y en la protección frente al deterioro neurológico de la edad. Además, ayudan a modular procesos inflamatorios y a mantener un perfil lipídico más favorable.

Salmón.

Uno de los pescados mejor valorados en la dieta antiedad debido a su aporte proteico de alta calidad —necesario para conservar la masa muscular—, además de omega-3 y vitamina D, nutrientes fundamentales para mantener los huesos fuertes, un buen sistema inmunitario y una excelente función muscular.Cacao puro. Este producto, sin azúcares añadidos, es una importante fuente de flavonoides, que favorecen la circulación sanguínea y la oxigenación de los tejidos, lo que repercute positivamente en la piel y en la función cognitiva.

Hábitos y agua.

La alimentación por sí sola no es suficiente: es necesario combinarla con hábitos saludables en la rutina diaria. Esto puede marcar una notable diferencia en la salud, la energía y el aspecto físico. Mantenerse bien hidratado es un factor fundamental para tener una vida sana. Con la edad, disminuye la sensación de sed y se puede caer en la deshidratación sin darse cuenta. El agua resulta esencial para el transporte de nutrientes, la eliminación de toxinas y el mantenimiento de la elasticidad de la piel. El equilibrio entre alimentación y hábitos saludables es el camino para disfrutar de la vejez con calidad de vida.