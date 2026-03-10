Reconocido
Muere a los 89 años el periodista Raúl del Pozo, cronista político y escritor
Las primeras informaciones apuntan a un fallecimiento ligado al deterioro de su salud en los últimos tiempos, propio de su avanzada edad
Redacción
El periodista Raúl del Pozo, una de las voces más reconocidas del columnismo español, ha muerto a los 89 años de edad. Fue un cronista parlamentario y analista político de referencia en diferentes programas de radio y televisión. Desde 1991 fue columnista del diario 'El Mundo', donde adquirió relevancia con la columna 'El ruido de la calle'.
Inició su trayectoria en el 'Diario de Cuenca', y además fue director adjunto del diario 'El Independiente' y corresponsal de 'Pueblo' en Moscú, Londres, Lisboa y Buenos Aires. Fue uno de los grandes cronistas de la política y la vida española de las últimas seis décadas, con una prosa muy personal, castiza y afilada.Además de periodista, publicó varias novelas y reportajes y recibió algunos de los premios más prestigiosos del oficio, lo que le situó como "una de las prosas de platino" del periodismo español.
A lo largo de su carrera ha recibido numerosos reconocimientos, entre ellos el Premio Premio González-Ruano de Periodismo y el Premio Mariano de Cavia. Además de periodista, destacó como novelista y ensayista.
Las primeras informaciones apuntan a un fallecimiento ligado al deterioro de su salud en los últimos tiempos, propio de su avanzada edad, sin que por el momento se hayan dado más detalles sobre la causa concreta. Con su muerte, el periodismo en España pierde a uno de sus últimos grandes columnistas de referencia, cuya mirada sobre la política y la calle marcó a varias generaciones de lectores.
