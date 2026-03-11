Jagger, el dogo de 85 kilos de La Coruña que se ha convertido en modelo de Zara

Cuando uno pasea a diario por O Burgo (La Coruña) con un dogo gigante, es difícil pasar desapercibido. Por eso, a Carla Castro no le sorprendió demasiado la llamada de Fauna y Acción, la empresa encargada de las sesiones fotográficas de Inditex que quería que Jagger, su gran danés de 85 kilos, apareciese en el próximo catálogo de Zara Kids.

La compañía se había topado con las fotos del perro en su cuenta de instagram, @dogojagger, que supera ya los 2.000 seguidores gracias a las instantáneas en las que comparte sus aventuras perrunas por Culleredo. El tamaño del animal -95 centímetros en cruz y más de un metro contando la cabeza- y sus ojos azules eran, según la empresa, perfectos para acompañar la última línea de ropa del gigante textil, que incluía una camiseta con el dibujo de un dogo.

"Jagger es muy especial, un gran danés blue que se pasa totalmente de dimensiones. De hecho, la empresa ya me había contactado hace un año y pico, pero se les pasaba de medidas y me preguntaron si podían tenerlo en la recámara para otra campaña o incluso para un rodaje", explica la dueña de este perro coruñés.

Este enero, finalmente, el dogo más famoso de O Burgo tuvo la oportunidad de estrenarse en los catálogos de Amancio Ortega. Fue en una sesión de fotos dirigida al mercado asiático, pero que se realizó muy lejos del punto de destino, en la antigua Fábrica de Armas de A Coruña.

Allí, y durante cinco horas, Jagger posó ante los focos como hace habitualmente ante el móvil de su dueña, con calma y presumiendo de porte. "Es muy tranquilo, se deja hacer de todo. El único problema es que tiene muchas babas y hubo que cambiar a los niños varias veces", recuerda entre risas Castro, que bromea con que al dogo "ahora le toca trabajar para pagarse la comida".

Cuenta que está feliz con la popularidad de Jagger, aunque la fama no era el objetivo cuando saltó a las redes. Lo que Castro quería era crear un 'álbum online' que conservara los recuerdos de su nuevo amigo, después de que su anterior compañero, un caniche gigante llamado Yass aquejado de numerosos problemas de salud, partiera antes de tiempo.

"Con Yass no lo hice, pero a Jagger quise hacerle un blog personal, porque las fotos al final siempre se extravían. Y vi que enganchaba. La cuenta de Instagram se la hice cuando tenía cinco meses y ha ido creciendo, porque es un perro muy peculiar", afirma la joven.

Jagger, el perro influencer del Monti Bar

Carla Castro y su perro Jagger, en el Monti Bar de O Burgo. / Casteleiro

Paseos de mínimo tres horas, viajes en furgoneta y tardes en resorts caninos cuando la jornada laboral se alarga demasiado. Para cuidar a un perro -y más uno tan grande como Jagger-, Castro tiene claro que hay que volcarse a fondo. "No lo humanizo, pero, para tener un perro, hay que tenerlo bien. Durante el tiempo que esté aquí, quiero que disfrute", asegura.

En las instantáneas que comparte en redes, se puede ver que lo hace, y mucho. El perfil de Jagger está repleto de escapadas de verano, caminatas al atardecer y siestas con Billy, uno de los dos gatos que la joven adoptó el año pasado y que se ha convertido en el compañero inseparable del dogo durante el tiempo que pasa en casa.

Cuando no está ahí o haciendo cardio por los arenales coruñeses, Jagger aprovecha para hacerle una visita a su dueña en el Monti Bar, el local que regenta desde 2023 en la Rúa Anxo Senra Fernández. Se trata de uno de los locales más pet-friendly del municipio, "el primero" en la zona en ofrecer menús tanto para los perros como para sus propietarios, que pueden disfrutar de una ración de raxo o de una hamburguesa mientras su mejor amigo degusta un plato de arroz con pollo o una lata de comida.

Aunque ahora ya hay en A Coruña establecimientos similares, como el Sammy Pet Café, cuando Castro inició el negocio "no existía nada con menú canino" en A Coruña. Se inspiró en una cafetería de la Costa Brava, dejó su trabajo como entrenadora de equitación -Castro también tiene un caballo en la Hípica- y se lanzó a la aventura hostelera, que la acogió con los brazos abiertos.

"Estoy muy contenta. Estoy en una zona con muchos perros e incluso hay gente de Lugo y de Bilbao que pasan por aquí cuando vienen A Coruña porque nos vieron en redes", dice con emoción la encargada. En función del día, el espacio puede estar lleno de canes disfrutando de sus manjares o albergar solo a clientes sin mascota que acuden a tomar un café. En el Monti Bar, dice la dueña, todos son bien recibidos, y tienen por ello "unas normas básicas para que todos estén a gusto".

"Los perros están atados y vigilados por sus dueños, pero suelen ser muy educados", dice Castro, que no tiene un 'no' para sus clientes. Y es que no duda en lanzarse a los fogones para adaptar cualquier plato a los peludos que se acercan a su establecimiento. "Si tú me dices que le haga un plato combinado al perro, o una tapa de tortilla, yo se la hago. También hacemos tartas de carne por encargo para celebrar sus cumples".

La joven ya está, de hecho, planeando la de Jagger, que celebrará sus cuatro años de vida este 28 de marzo en el local con algunos de sus amigos. Si las cosas van bien y se presenta la ocasión, puede que el siguiente aniversario lo festeje en otro Monti. "Me gustaría tener un segundo negocio en algún momento. Cuando sienta que está todo asentado y tenga la oportunidad, lo haré", asegura la propietaria.