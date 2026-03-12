Dani Martín y Viva Suecia lideran un cartel de leyenda en Madrid

El Festival Jardín de las Delicias ha presentado su séptima edición bajo una premisa clara: ofrecer el mejor cartel de su trayectoria. Pero detrás de los nombres que brillarán sobre las tablas, existe una estructura que ha permitido este crecimiento sin perder su esencia original: la alianza estratégica con Endesa como patrocinador sostenible.

Estrellas y personalidad propia

La gran noticia que ha sacudido la industria musical es el regreso de Dani Martín. El artista madrileño ha elegido el Jardín de las Delicias para ofrecer su único concierto en Madrid en 2026, una cita que promete ser el punto álgido de la edición. Sin embargo, la fuerza de este séptimo aniversario reside en un plantel de artistas que combina veteranía, energía y frescura.

Junto al carisma de Dani Martín, se han confirmado nombres de referencia como Viva Suecia, que aportará su sonido épico y consolidado, y la irreverencia de Sexy Zebras, garantía de potencia sobre el escenario. El cartel se completa con el pop directo de Marlon, la sensibilidad de Marlena y la voz emergente de Inazio. Estas primeras confirmaciones dibujan un abanico sonoro de primer nivel que justifica la enorme expectación generada durante la presentación oficial del evento.

Además de la enorme potencia de su cartel edición tras edición, este año se presenta muy fuerte y sólo hay que repasar los anteriores con nombres como Leyva, Melendi, Sidecars o Pignoise, el festival tiene señas de identidad que lo han convertido en la cita ineludible para cerrar el verano musicalmente hablando.

Jardín de las Delicias acogerá el único concierto de Dani Martín en Madrid / Endesa

En España se organizan unos 1.000 festivales al año. Pero pocos con una personalidad tan marcada como el Jardín de las Delicias. Un trabajo basado en varias señas de identidad. Para empezar, una selección artística que respalda el lema del evento: “Nos las cantamos todas”. Bandas y solistas se suceden en 48 horas de entretenimiento puro para corear, bailar y disfrutar.

Pero, además, es un festival que apuesta por crear un entorno de belleza y ensueño basado en el famoso cuadro de El Bosco del que toma su nombre. Tal y como afirma su directora de arte, Aída Cortés, “los entornos bellos favorecen el aprendizaje y la experiencia”. Toda la identidad visual del Jardín está enfocada a crear imágenes únicas y especiales, desde los escenarios a la señalética: “Queremos que el público viva cosas bellas y las quiera recordar”, resalta Cortés.

Sostenibilidad útil: Soluciones reales para el público

Y, por supuesto, la sostenibilidad. Para ello, el festival encontró en 2022 a un aliado perfecto en Endesa y su apuesta por una "sostenibilidad útil". Lejos de ser un concepto teórico, se traduce en medidas tangibles que facilitan la vida a todos los asistentes. Conscientes de que el desplazamiento de los festivaleros supone el 80% de las emisiones de un evento de este tipo, la movilidad eléctrica se ha convertido en un elemento clave y prioridad de la organización.

Para incentivar el transporte privado responsable, en todas las ediciones se ha facilitado un cupo de plazas de parking gratuitas exclusivamente para quienes acudan en vehículo eléctrico. Es una forma directa de premiar el compromiso ambiental de los seguidores del festival.

Marlena en directo / Endesa

Este compromiso "verde" se percibe también en la logística invisible del evento. Las tareas de montaje y desmontaje se realizan de forma cero emisiones gracias al uso de baterías que sustituyen a los tradicionales grupos electrógenos de gasoil. Asimismo, un porcentaje significativo de la energía que alimenta el Escenario Endesa —el corazón del recinto— proviene de fuentes renovables, asegurando que la música suene con la menor huella de carbono posible.

Economía circular y apoyo al talento emergente

La gestión de recursos es otro de los pilares que definen esta unión. En un esfuerzo por reducir el impacto ambiental, el festival reutiliza materiales de señalética y estructuras de años anteriores, apostando por una economía circular que se refuerza con sistemas de reciclaje de vasos y una gestión eficiente de residuos.

Pero el crecimiento del Jardín también se mide por su capacidad para generar nuevas oportunidades. Endesa aporta ideas que trascienden el patrocinio convencional, como quedó demostrado el año pasado con el concierto sorpresa en plena Gran Vía, un hito que permitió a artistas como Paula Mattheus y Hey Kid conectar con la ciudad en un entorno privilegiado.

Concierto sorpresa del año pasado / Endesa

Esa visión se mantiene viva con el concurso Endesa Play. Por segundo año consecutivo, el ganador de este certamen tendrá el privilegio de actuar en el escenario Bosque, compartiendo cartel con las figuras consagradas de esta edición. Tras el éxito de La Última Copa el año pasado, la organización busca ahora al nuevo talento emergente que compartirá sueños y escenario con artistas de la talla de Dani Martín o Viva Suecia. Por cierto, las inscripciones para el certamen siguen abiertas.

Un modelo de éxito para el futuro

En definitiva, la séptima edición del Jardín de las Delicias no es solo una sucesión de grandes conciertos. Con un cartel encabezado por Dani Martín y respaldado por figuras como Sexy Zebras o Marlena, y con una infraestructura volcada en la descarbonización del ocio, Madrid se prepara para una celebración donde la música suena mejor porque es más responsable. El jardín vuelve a florecer, demostrando que la sostenibilidad no es un añadido, sino el mejor aliado para disfrutarla mejor música en directo del país.