Hospiten alerta sobre la relación entre la mala calidad del sueño y el riesgo de desarrollar demencia en el futuro

En el marco del Día Mundial del Sueño, el Dr. Txomin Navajas destaca que el descanso nocturno desempeña un papel fundamental como sistema de "limpieza" de toxinas neuronales, esencial para prevenir el deterioro cognitivo. Según el Servicio de Neurofisiología Clínica de Hospiten, un sueño profundo puede ser crucial para ralentizar la progresión de enfermedades neurológicas.

La evidencia científica respalda la idea de que el sueño no es solo un proceso pasivo, sino un proceso activo de regeneración y reparación que permite al cerebro frenar o acelerar la aparición de enfermedades degenerativas como la demencia.

El Dr. Txomin Navajas Carasa, jefe del Servicio de Neurofisiología Clínica en los Hospitales Universitarios Hospiten Rambla, Hospiten Bellevue, Hospiten Sur y Hospiten Lanzarote, asegura que "con el paso de los años, el sueño experimenta cambios: disminuye el sueño profundo, aumentan los despertares y el reloj biológico tiende a adelantarse, lo que puede provocar el denominado despertar precoz. Si no se aborda este deterioro, se corre el riesgo de sufrir una mayor pérdida de memoria, déficit de atención y una mayor probabilidad de desarrollar demencia".

El sueño: neuroprotección real

“El sueño de ondas lentas es crucial para la eliminación biológica de los residuos proteicos acumulados durante el día, mediante una red linfática cerebral que elimina sustancias como las proteínas beta-amiloide y tau, asociadas al Alzheimer”, explica el especialista.

Además, "estudios de Resonancia Magnética han demostrado que la mala calidad del sueño está relacionada con un cerebro biológicamente más envejecido, y que la pérdida progresiva de sueño profundo aumenta la probabilidad de desarrollar demencia en los años posteriores”.

El Dr. Navajas enfatiza que "cuidar el sueño es cuidar la memoria, ya que no es un proceso pasivo, sino una neuroprotección real. Tratar el insomnio, regular los horarios, exponerse a la luz solar y mantener una actividad física regular mejoran la calidad del sueño, favoreciendo el descanso nocturno y protegiendo el cerebro".

Es importante señalar que los trastornos del sueño pueden ser una de las primeras señales de enfermedades como Alzheimer o Parkinson. Hospiten recalca que abordar los problemas de sueño es una medida clave para prevenir enfermedades neurológicas y debe formar parte de una estrategia integral para un envejecimiento saludable.

Sobre Hospiten

Hospiten es una red sanitaria internacional con más de 55 años de experiencia, dedicada a ofrecer un servicio de alta calidad. Con 20 centros médico-hospitalarios en España, República Dominicana, México, Jamaica y Panamá, y 175 centros médicos ambulatorios bajo la marca Clinic Assist, Hospiten atiende anualmente a más de tres millones de pacientes. La red emplea a más de 5,000 personas y está ampliando su presencia en la Comunidad de Madrid con la construcción de un hospital general universitario en Boadilla del Monte, cuya finalización está prevista para 2026.

MD Anderson Cancer Center Madrid - Hospiten es una filial del prestigioso MD Anderson Cancer Center de Houston, EE.UU. Con más de 20 años de historia en España, dispone de una Unidad de Ensayos Clínicos Fase I, más de 150 especialistas en oncología y un equipamiento tecnológico de vanguardia para el diagnóstico y tratamiento de cánceres.