El Colegio de Enfermería pone en marcha un nuevo canal de denuncias para agresiones a sanitarios

El Colegio de Enfermería de Las Palmas (CELP) ha habilitado un nuevo formulario online, accesible desde su página web, celp.es, para la comunicación de cualquier agresión física o verbal que puedan sufrir sus colegiados en el ejercicio de su profesión. La iniciativa, que se pone en marcha coincidiendo con el 12 de marzo, Día Europeo contra las Agresiones a Profesionales Sanitarios, pretende facilitar la denuncia de este tipo de hechos y abrir una puerta de entrada para el respaldo inmediato y el acompañamiento legal e institucional a las posibles víctimas.

Una vez recibida una notificación, el nuevo canal de denuncias del CELP activará un protocolo interno, confidencial y personalizado con recursos jurídicos, psicológicos y de acompañamiento adaptados a las necesidades de cada caso. Las denuncias pueden ser formuladas por las propias víctimas o por cualquier otra persona que haya podido ser testigo de la agresión y desee ayudar en el registro de los hechos.

El CELP anima a la población a no normalizar las agresiones en ningún ámbito y menos aún en el entorno sanitario. La organización colegial recuerda que la agresión a una enfermera, en tanto que personal estratégico y autoridad sanitaria, está tipificada como atentado a la autoridad y puede llegar a ser castigada con penas de prisión.

La agresión no solo produce un daño a la persona que la sufre directamente, sino que afecta a la confianza y seguridad de todo el sistema sanitario. La denuncia no solo resulta crucial para proteger al trabajador sino que además obliga al denunciado a rendir cuentas por sus actos, generando un efecto disuasorio en futuros agresores.

Estadísticas de agresiones en Canarias

Según los datos del Servicio Canario de la Salud (SCS), en 2025 se notificaron en Canarias 667 agresiones a profesionales sanitarios, 116 más que el año anterior y 379 más que en 2020, el año de la pandemia. Esto significa que el incremento de denuncias por agresión al personal sanitario en Canarias fue del 21% este último año y del 132% en los últimos cinco años.

Por tipología, del total de agresiones registradas en 2025, 140 fueron físicas –casi cuatro veces más que en 2020– y 527 fueron no físicas, más del doble que hace cinco años. Por categorías, la profesión más afectada fue la enfermería con 248 agresiones, seguida de la profesión médica con 215, los auxiliares de enfermería con 106, el personal de administración con 59 casos y los celadores con 22. También se han registrado agresiones, aunque en menor número, a trabajadores sociales, fisioterapeutas, logopedas, terapeutas ocupacionales, técnicos de rayos, higienistas bucodentales y odontólogos