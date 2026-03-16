Huelga de médicos en Canarias: nuevas fechas de movilizaciones

Los médicos y facultativos del sistema sanitario público de Canarias volverán a movilizarse esta semana con dos nuevas jornadas de huelga que se desarrollará los días 19 y 20 de marzo. La convocatoria ha sido promovida por el Sindicato de Empleados Médicos de Canarias (SEMCA) y afectará a profesionales del Servicio Canario de la Salud (SCS), incluidos médicos especialistas, personal temporal y residentes en formación (MIR).

Inicialmente, el paro estaba previsto únicamente para el día 19 de marzo, pero el sindicato decidió ampliarlo una jornada más al considerar que no se han producido avances en las negociaciones con la administración sanitaria.

Según el colectivo médico, la ampliación de la huelga responde a la falta de diálogo con la Consejería de Sanidad del Gobierno regional, dirigida por Esther Monzón, y a la ausencia de respuesta por parte del director del Servicio Canario de la Salud, Adasat Goya.

Una huelga que coincide con movilizaciones a nivel estatal

La convocatoria en Canarias se enmarca en un contexto más amplio de movilizaciones médicas en todo el país. Entre el 16 y el 20 de marzo está prevista una huelga estatal del colectivo médico, cuyo objetivo es reclamar la creación de un Estatuto Médico y Facultativo propio dentro del sistema sanitario.

El sindicato canario respalda esta convocatoria estatal a través de su participación en la Agrupación Profesional por un Estatuto Médico y Facultativo (APEMYF), una plataforma que agrupa a 16 organizaciones médicas de diferentes comunidades autónomas.

José Pérez Curbelo

El objetivo de esta iniciativa es impulsar una normativa específica que regule las condiciones laborales del colectivo médico, diferenciándolas de otros grupos profesionales del sistema sanitario.

Posibles consecuencias para pacientes y servicios

El sindicato ha advertido de que la huelga podría provocar cancelaciones de consultas, pruebas diagnósticas o intervenciones programadas, lo que afectaría al funcionamiento habitual del sistema sanitario durante esos días.

Desde SEMCA consideran que esta situación se produce por la falta de respuesta institucional a sus demandas. Según han señalado, el silencio de los responsables del Servicio Canario de la Salud demuestra, en su opinión, una falta de preocupación por el impacto que la situación puede tener tanto en los profesionales como en los pacientes.

La organización ha explicado que la convocatoria de huelga se plantea como una medida de presión ante lo que califican de bloqueo en las negociaciones.

Demandas del colectivo médico

Entre las principales reivindicaciones del sindicato se encuentra la creación de una mesa de negociación propia para los médicos, lo que permitiría abordar las condiciones laborales del colectivo de forma específica.

Asimismo, reclaman la constitución de juntas de personal exclusivas para el colectivo médico, una estructura que, según defienden, facilitaría una representación más directa de sus intereses dentro del sistema sanitario público.

El sindicato asegura contar con informes jurídicos que respaldan estas propuestas y sostiene que su objetivo es abrir un proceso de diálogo con la administración autonómica.

Según el colectivo, la Consejería de Sanidad dispone de margen para avanzar en estas cuestiones, por lo que consideran que escuchar las demandas del colectivo médico sería un primer paso para encontrar soluciones.

Críticas a la gestión del conflicto

Desde SEMCA también han criticado algunas medidas adoptadas por la administración sanitaria durante el conflicto laboral.

En concreto, señalan que la cancelación de días de libre disposición o vacaciones coincidiendo con las jornadas de huelga ha sido percibida por los profesionales como una medida de presión o represalia.

A juicio del sindicato, este tipo de decisiones dificultan el clima de negociación y alejan la posibilidad de alcanzar un acuerdo entre las partes.

Advertencia sobre el futuro del sistema sanitario

El sindicato ha advertido de que, si no se producen avances en las condiciones laborales y retributivas del colectivo médico, el sistema sanitario público podría enfrentarse a problemas estructurales en los próximos años.

Según explican, muchos profesionales están optando por abandonar el sistema público para trabajar en el sector privado o trasladarse a otros países, donde encuentran condiciones laborales y salariales más favorables.

Este fenómeno, señalan, podría agravar las dificultades que ya afronta el sistema sanitario, como la falta de especialistas o el aumento de las listas de espera.

Llamamiento al diálogo

A pesar de la convocatoria de huelga, el sindicato ha reiterado su disposición a abrir una vía de diálogo con el Gobierno de Canarias.

Desde SEMCA consideran que la negociación es la única forma de evitar un deterioro mayor del sistema sanitario público y de garantizar unas condiciones laborales adecuadas para los profesionales médicos.

El colectivo insiste en que escuchar las reivindicaciones del personal facultativo es clave para mejorar el funcionamiento del sistema sanitario, tanto en Canarias como en el conjunto del país.

La evolución de las movilizaciones dependerá en gran medida de si se producen avances en las conversaciones entre la administración y los representantes del colectivo médico en los próximos días.