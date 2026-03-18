El Hospital Doctor Negrín incorpora la trombectomía mecánica para atender ictus isquémicos graves
El Hospital Doctor Negrín de Gran Canaria implementa la trombectomía mecánica para tratar ictus isquémicos graves, evitando traslados y mejorando la atención en el área norte de la isla
El Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín ha comenzado a aplicar la trombectomía mecánica para el tratamiento de ictus isquémicos graves, una técnica que permitirá atender estos casos en el propio centro y evitar el traslado de los pacientes del área norte de la isla al Complejo Hospitalario Insular Materno-Infantil.
Según ha informado la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, se trata de un procedimiento endovascular de urgencia, mínimamente invasivo, que permite extraer coágulos sanguíneos y restablecer el flujo cerebral en los casos más graves de ictus isquémico.
La intervención se realiza mediante la introducción de un catéter, generalmente a través de la ingle o del brazo, con el que se emplean dispositivos de aspiración para retirar el trombo. Los especialistas insisten en que aplicar esta técnica dentro de las primeras seis horas resulta clave para mejorar la evolución y recuperación del paciente.
El ictus isquémico grave se produce cuando se obstruyen los vasos sanguíneos que llevan la sangre al cerebro por la presencia de un trombo, lo que puede provocar la muerte neuronal del tejido afectado.
Sanidad recuerda además que el ictus constituye la primera causa de discapacidad adquirida en adultos y la segunda causa de mortalidad en España, con alrededor de 90.000 casos al año.
La trombectomía mecánica está considerada una técnica de alta eficacia y requiere la intervención coordinada de un equipo multidisciplinar integrado por profesionales de Urgencias, Neurología, Radiología, Anestesia y Medicina Intensiva.
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