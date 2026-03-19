Más de tres millones de españoles residen en el extranjero, un 5,1% más que en 2024

El número de personas con nacionalidad española que reside en el extranjero aumentó un 5,1% durante 2025 hasta los 3,2 millones a 1 de enero de 2026, según los datos publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero (PERE) que elabora anualmente el INE revela que 3.202.002 españoles viven en el extranjero, 156.036 personas más que el año pasado, y señala que cuatro de cada cinco nuevas inscripciones en ese padrón durante 2025 correspondieron a nacidos fuera de España.

Por continente, el 60% de las personas inscritas tenía fijada su residencia en América , el 36,4% en Europa y el 3,6% en el resto del mundo, con Argentina, México y Estados Unidos como los países con mayor incremento de personas con nacionalidad española. De hecho, los países en los que residen más personas de nacionalidad española son Argentina (543.971), Francia (329.548) y Estados Unidos (236.394).

El PERE también desvela que el 73,1% (2.341.045 personas) de los españoles que residían en el extranjero a 1 de enero de 2026 nacieron fuera de España, y el 60,7% (1.943.347), en su actual país de residencia. De las nuevas inscripciones realizadas durante 2025, la mayor parte correspondió a residentes en América (171.495 personas) y a nacidos en el país de residencia (179.241).

De las personas nacidas en España, el 62% reside en Europa y el 25,4% en América. Por edad, los mayores incrementos se registraron entre la población de 16 a 64 años (69,5%) y en los menores de 16 años (25,1%).

En términos absolutos, los mayores crecimientos de población española se registraron en Argentina (38.031 más), México (23.414) y Estados Unidos (15.679), seguidos de Francia (8.799) y Reino Unido (5.945).

La estadística del PERE se obtiene a partir de la explotación estadística del fichero central de inscripciones de las personas que gozan de la nacionalidad española y viven de forma habitual fuera de España, sea o no esta su única nacionalidad. Las nuevas inscripciones se corresponden a altas por cualquiera de las causas posibles, como nacimiento, nacionalización, omisión y emigración de España al extranjero.