La ULPGC cierra sus centros en Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura por la borrasca Therese

La ULPGC ha anunciado la suspensión de la actividad presencial en sus centros de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura debido a la llegada de la borrasca Therese, siguiendo las recomendaciones de la Dirección General de Emergencias y Protección Civil del Gobierno de Canarias y del Comité de Emergencias de la universidad.

En una primera fase, la institución ha decidido suspender la actividad docente en todos sus centros de estas islas desde las 15:01 horas del jueves 19 de marzo. De este modo, las clases y prácticas presenciales pasarán a desarrollarse en modalidad telemática siempre que sea posible.

Además, la ULPGC ha acordado suspender la actividad docente, investigadora, administrativa, cultural y deportiva en modalidad presencial desde las 00:01 horas del viernes 20 de marzo en todos sus centros e instalaciones de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura. La única excepción será la de las actividades esenciales recogidas en la Resolución de la Gerencia de la ULPGC con fecha 12 de noviembre de 2025.

Esta medida implica que los edificios universitarios en estas tres islas permanecerán cerrados a toda actividad presencial, incluidas las pruebas de acceso y las pruebas físicas. Mientras tanto, las clases y prácticas continuarán en formato telemático en aquellos casos en los que pueda mantenerse esta modalidad.

La reanudación de la actividad presencial, prevista inicialmente para el lunes 23 de marzo, así como cualquier nueva decisión que pueda adoptarse en las próximas horas, será comunicada a través de la web institucional, el correo electrónico y las redes sociales institucionales.

La universidad también ha pedido a toda la comunidad universitaria que siga en todo momento las indicaciones, consejos y precauciones marcadas por las autoridades competentes.