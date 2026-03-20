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World Happiness Report

El principal índice de felicidad del mundo dice que las redes sociales nos hacen miserables

El Informe Mundial sobre la Felicidad, respaldado por la ONU, advierte de que el uso intensivo de plataformas digitales daña la salud mental y el bienestar de los usuarios adolescentes, principalmente chicas, contribuyendo a su infelicidad

Un estudio relaciona el uso compulsivo de las redes con menor bienestar en los jóvenes

Un estudio relaciona el uso compulsivo de las redes con menor bienestar en los jóvenes

Carles Planas Bou

Carles Planas Bou

Barcelona

El consumo pasivo de redes sociales hace que los adolescentes se sientan más desgraciados. Así lo indica el World Happiness Report, el principal índice que analiza los niveles de felicidad a nivel mundial.

Este informe, elaborado por Gallup y la Universidad de Oxford con el apoyo de la ONU, concluye que el uso intensivo de plataformas parece estar afectando a los usuarios más jóvenes, particularmente a las chicas. Ese tipo de consumo, que se ha comparado a una adicción, disminuiría el bienestar y la felicidad de los usuarios y contribuiría a tasas más elevadas de depresión y ansiedad. Eso de debe también a delitos como el ciberacoso o la sextorsión, cuando se amenaza con difundir imágenes íntimas de las víctimas

El índice advierte que las redes sociales más "problemáticas" son aquellas con un torrente infinito de contenido mediado por el algoritmo que ponen al usuario en una actitud pasiva frente a lo que ven en la pantalla. Ese uso "problemático" —estudiado por tres investigadores catalanes— se asocia con más problemas psicológicos y una peor valoración de la vida en los 43 países examinados. Ese fenómeno golpea con mayor virulencia a los usuarios procedentes de entornos socioeconómicos más desfavorecidos y, por área geográfica, en los países anglocéntricos.

Los asistentes a un concierto, usando sus móviles

Los asistentes a un concierto, usando sus móviles / José Luis Roca

Esos datos pueden contribuir a consolidar la preocupación por el acceso de los jóvenes a las redes sociales. Australia restringió su acceso a finales de 2025 y un creciente nombre de países como Francia, Grecia o Portugal está estudiando seguir esos pasos. España ha propuesto que los menores de 16 años no puedan usar plataformas como X —antes Twitter—, Instagram, TikTok o YouTube, entre otras, una medida aún por detallar que por ahora es una declaración de intenciones. La restricción cuenta con detractores que aseguran que prohibir su uso no resolverá el problema.

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El Informe Mundial sobre la Felicidad ha vuelto a situar a Finlandia como el país más feliz del mundo. La siguen Islandia, Dinamarca, Costa Rica, Suecia, Noruega, Países Bajos, Israel, Luxemburgo y Suiza. España cae a la posición 41, superada por poco por Panamá y Kuwait. Al otro extremo, los países menos felices del planeta son Afganistán, Sierra Leone, Malawi, Zimbabue y Botswana.

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