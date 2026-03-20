Cursos de bienestar y salud mental: la nueva prioridad del profesorado canario

El profesorado canario demanda más formación sobre bienestar emocional y salud mental, la lucha contra el acoso escolar o el riesgo de suicidio. Después de varios años en los que las principales demandas de los docentes de las Islas residía en ampliar sus conocimientos sobre nuevas tecnologías y el uso de la Inteligencia Artificial (IA), parece que en los últimos tiempos las preocupaciones cambian y reclaman más conocimiento sobre la atención a la diversidad, el apoyo educativo personalizado, la salud mental y el bienestar propio. Así lo asegura la directora general de Personal y Formación del Profesorado de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias, Mónica Ramírez, quien explica que la administración pública está tratando ahora de adaptarse a las solicitudes planteadas por los profesores para dotarles de herramientas que les ayuden en el día a día en el aula.

Mientras que las mayores preocupaciones de los profesores hasta hace unos meses eran las de mantenerse actualizados con el uso de las nuevas tecnologías, ahora las peticiones para disponer de formaciones específicas sobre bienestar han crecido, pasando del 18% de las solicitudes al 25%. Ese cambio de tendencia conduce a que la Dirección General se plantee, además, ampliar la oferta formativa con talleres presenciales, puesto que la mayoría de la formación que se oferta en este ámbito es telemática. Todos estos aspectos, expresa Ramírez, «son un reto para la Consejería de Educación y para los propios profesores, que tienen que poder dar clases en condiciones óptimas, lo que también implica estar concienciados en el bienestar del aula, no solo de ellos mismo sino también del alumnado». Hay que destacar que estos cursos que no dependen de los centros educativos se realizan por parte del profesorado fuera de su horario docente.

Vocación

En este sentido, la directora general indica que «debemos presumir de que nuestro profesorado tiene vocación para atender a su alumnado y que, además, se profesionaliza cada vez más», y añade que «cada vez que hay alguna novedad en la oferta formativa quieren saber de ella y demandan una actualización constante».

Un curso para profesorado en Canarias. / María Pisaca

Mónica Ramírez explica que la competencia digital es una de las grandes preocupaciones del profesorado desde hace tiempo, pero este año la Dirección General va a introducir también formación en IA porque «se trata de una plataforma muy buena pero que hay que saber usar correctamente». En ese sentido, a lo largo de los últimos tiempos, los cursos que más éxito han tenido son aquellos que permiten luego al profesorado poner en práctica lo aprendido en el aula sobre la marcha.

Gran oferta

La Consejería de Educación del Gobierno de Canarias suele ofrecer más de 200 cursos formativos al mismo tiempo, que suponen más de siete mil plazas. La directora general valora estas iniciativas, que además cuentan con una gran acogida por parte de los docentes ya que han permitido certificar a más de 66.000 personas en el último año, cuando se ofrecieron más de 137.000 plazas en las diferentes formaciones organizadas de manera ininterrumpida.

Estos cursos responden a la demanda actualizada de los propios docentes –se les hacen llegar encuestas asiduamente–, que también se interesan por sectores como la Formación Profesional, el tratamiento de alumnado NEAE o el área de innovación educativa. A lo largo de estos años, la demanda se ha mantenido bastante estable aunque ha crecido el número de centros educativos que ha desarrollado sus propios planes de formación.

Curiosas

Paula Martín es profesora de Primaria en el CEIP José Luis Albendea y Gómez de Aranda, en La Palma, y ha realizado diferentes cursos y seminarios en los últimos tiempos, como una formación de diseño e impresión 3D, una herramienta que cada vez está más presente en el día a día de su centro educativo. «No solo busco cosas que a mí me interesen, sino también cosas que puedan motivar a mi alumnado y enlazarlas así con el currículo académico», relata la docente, quien busca así que sus alumnos aprendan de la manera más lúdica posible. Martín siempre trata de acudir a formaciones que sean presenciales porque «me gusta experimentar y que alguien me guíe», y en ese sentido celebra estar en una isla como La Palma, «en la que conocemos todo lo que se hace porque es más pequeña que Tenerife, donde yo estaba antes». La profesora llama la atención sobre los beneficios de estos cursos, que son buenos para el alumnado y también para los propios profesionales, que de esta forma no se quedan obsoletos.

Un grupo de profesores en una formación. / María Pisaca

Por su parte, Macarena García es profesora de Tecnología en el IES Teror de Gran Canaria y realiza diferentes cursos de formación en el CEP Gran Canaria Noroeste. Destaca precisamente que su ámbito de trabajo «está muy vivo y siempre hay un montón de cambios que implican que tenga que estar estudiando siempre», por lo que no le queda otra que esa continua actualización. Pero más allá de su especialidad, a García también le interesa todo aquello que tiene que ver con las conductas emocionales. En este sentido, habla del desarrollo personal que permiten estas formaciones, y que mejoran temas como el bilingüismo, el comportamiento en el aula o las relaciones entre compañeros de trabajo. Al igual que Paula Martín, García habla de la necesidad de ser una persona curiosa para estar atenta a la variada oferta de cursos que propone la Consejería de Educación.