La excelencia gastronómica brilló en la XIV edición de los Premios Regionales de Restauración Qué Bueno Canarias

Organizadas por los Centros de Arte, Cultura y Turismo y patrocinadas por el Cabildo Insular, el ente “Saborea Lanzarote” y la Consejería de Agricultura, Pesca y Ganadería del Gobierno de Canarias. Ha sido la tercera vez que la isla conejera acoge los premios anuales de las guías “Qué Bueno”: la primera fue en el “Monumento al Campesino”; dos veces más en “Los Jameos de Agua”.

Los profesionales del sector gastronómico de Canarias se han visto así de nuevo las caras para disfrutar de la compañía de sus colegas, en unos encuentros que ya se consideran el máximo acto para agradecer “el esfuerzo, la innovación y la solidez” que alcanza este gremio en el Archipiélago.

En esta gran fiesta, los profesionales del mundo del sabor renuevan, con abrazos y charlas, la idea de que Canarias es una sola isla que trabaja en bien de los principios gastronómicos que colaboran a la transformación de ese sector y en bien de los proyectos que necesitan las Islas para fortalecer el turismo de calidad. Así, sin siquiera expresarlo, una buena parte de la gastronomía isleña se ha ido separando de los locales de playa, cuyas ofertas no han sido siempre encomiásticas.

La cena de la gala (que ha sido “espléndida” según el presidente de los premios, Jorge Fonseca Bueno), fue preparada por el restaurante de nueva cocina canaria del “Castillo de San José”, que también recibió un reconocimiento “Por sus 50 años aportando valor cultural a la isla de Lanzarote”.

Por supuesto, los esfuerzos del gremio hay que reconocerlos. Hace diez años, en las cocinas públicas se hablaba con insistencia sobre “puntos clave” como la impecabilidad del servicio o el consumo de productos locales frescos “kilómetro cero” (amén sobre “innovación”, “creatividad” o técnicas culinarias avanzadas), en lo que ya no se insiste: todo ello ha quedado incorporado al día, de forma natural. Asimismo, las experiencias sensoriales, el “sous-vide”, las esferificaciones o las gelificaciones o uso de espumas y bajas temperaturas, pues el objetivo hoy no es el de asombrar, sino el goce pleno e integral del momento.

Los ganadores de la XIV Edición de Premios Qué Bueno Canarias 2026 han sido:

“Mejor Proyecto de Restauración 2025”

Restauranta Amalur, Tenerife

“Mejor Tasca/Gastrobar 2025”

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La Bodeguita de Enfrente, Tenerife