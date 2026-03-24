Las puñaladas y golpes aumentan más del 50% en los feminicidios en 8 años: "Hay más ira y rabia"

Un estudio realizado por Miguel Lorente, miembro del grupo de expertos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), revela que la rabia emocional y el ensañamiento de los asesinos con las víctimas de la violencia de género se han disparado en los últimos años. Así lo indica una comparativa de las sentencias por homicidios machistas de las últimas dos décadas. En los primeros años (de 2005 a 2013), la media de puñaladas, la agresión más frecuente para cometer un feminicidio, era de 16,2, mientras que en la segunda etapa analizada (de 2014 a 2021) es de 24,5. Es decir, ha crecido un 51,2%.

Y también se han incrementado los golpes, de una media de 12,7 en el primer periodo analizado hasta 20,1 en la última etapa, lo que representa un crecimiento del 58%. Esto supone que desde 2005 hasta la actualidad han disminuido un 15% los feminicidios –e incluso un 36% desde 2008, el año en el que se registró un récord de 76 víctimas mortales–, pero ahora se cometen "con mucha más rabia, ira y carga emocional", según explica Lorente.

El análisis cobra más significado en medio del grave repunte de violencia machista. En lo que llevamos de año han fallecido 14 mujeres y tres niños (por violencia vicaria), lo que supone el peor arranque de año desde la pandemia. En los dos últimos años, 2024 y 2025, a estas alturas del año habían sido asesinadas siete mujeres, es decir, la mitad, y ningún niño el año pasado y dos en 2024, pese a que fue el ejercicio con más asesinatos vicarios desde que hay estadísticas. Este año ha fallecido, por el momento, un menor más.

Tres asesinatos vicarios

El último menor asesinado en el marco de la violencia machista es una niña de 3 años presuntamente ahorcada por su padre el pasado 20 de marzo en Alicante. Antes que ella, falleció una niña de 12 años en Xilxes, Castellón, junto a su madre, el 18 de febrero, y un niño de 10 fue asesinado a machetazos en Tenerife, apenas dos días después. En cuanto a la violencia de género, la última víctima es una mujer de 49 años asesinada a tiros en Zaragoza el pasado 21 de marzo.

Las causas del grave repunte son variadas y pueden tener su origen en varias situaciones. Pero, según Lorente, forense y exdelegado del Gobierno contra la violencia machista, una de las razones del auge de la violencia machista es el clima social actual, donde existe una fuerte corriente en contra del feminismo que minimiza la violencia de género. Este negacionismo es el que "está alimentando la ira y la rabia de los violentos" y provoca, según el especialista, que aquellos hombres que planean hacer daño a su pareja o expareja, "se refuercen" y, en los casos más extremos, cometan el asesinato con mayor ensañamiento, como demuestra el análisis de las sentencias sobre el número de puñaladas y de golpes.

Al mismo tiempo, las víctimas, en ese clima alimentado por los negacionistas, desconfían de las instituciones, porque "piensan que no van a ser creídas". De hecho, aunque el porcentaje de denuncias previas ha crecido este año, el 64% no ha comunicado su situación de sometimiento y maltrato al sistema policial o judicial.

Fallos del sistema

Sin embargo, cabe decir que el 35,7% sí ha denunciado y las administraciones no han sabido protegerlas; un fallo del sistema que se está analizando con lupa en cada uno de los comités de crisis que reúnen a las autoridades con competencias cada mes que se superan los cinco feminicidios. El último analizó los seis asesinatos de febrero, incluido el triple crimen machista de Burgos, en el que el presunto autor acabó con la vida de su expareja, la madre de esta y de una vecina a través de un incendio.

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El arrestado tenía antecedentes por secuestrar a una mujer y retener y abusar de una niña, pero estaba en libertad y sin ningún tipo de seguimiento especial. Ante ello, el Ministerio de Igualdad ha pedido más control sobre los agresores reincidentes y también ha reclamado impedir que se les impongan penas alternativas a la cárcel.