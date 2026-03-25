El Hospital Doctor Negrín obtiene un 8,05 en la encuesta de satisfacción de pacientes de 2025
El Hospital Doctor Negrín de Gran Canaria obtiene una puntuación media de 8,05 en la encuesta de satisfacción de pacientes de 2025, destacando las unidades de Radioterapia de Lanzarote y Fuerteventura
El Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín ha alcanzado una puntuación media de 8,05 en la encuesta de satisfacción de pacientes correspondiente a 2025, una evaluación que el centro realiza de forma periódica a través de la Subdirección de Calidad, Docencia e Investigación con el objetivo de identificar áreas de mejora y reforzar la calidad asistencial.
El índice de satisfacción global (CSAT) refleja que el 84,93% de los pacientes se declara satisfecho o muy satisfecho con la atención recibida en el conjunto del hospital. Los mejores resultados se registran en las unidades satélite de Radioterapia de Lanzarote (98,58%) y Fuerteventura (99,08%), así como en áreas como las Unidades Críticas (UMI y REA), con un 91,07%, y Hospitalización a Domicilio, con un 94,45%.
En cuanto al índice de recomendación (NPS), se sitúa en el 43,56%, lo que supone un incremento de 1,33 puntos respecto al año anterior. Este avance se ha producido especialmente en servicios como hospitales de día, Oncología Radioterápica, Hospitalización a Domicilio, Rehabilitación y Urgencias. Entre los mejor valorados por los pacientes destacan Medicina Paliativa, Oncología Radioterápica y Cirugía Torácica.
El informe también identifica áreas susceptibles de mejora, entre ellas la sobrecarga del servicio de Urgencias y la situación de las infraestructuras del Hospital de Día de Oncología. En este sentido, el centro prevé ampliar el área de Urgencias a lo largo de 2026, mientras que ya se están ejecutando trabajos de mejora en el Hospital de Día, actuaciones incluidas en el Plan Estratégico 2026-2029.
La participación en la encuesta ha aumentado en 2025, con un total de 40.624 cuestionarios, 1.725 más que el año anterior. La mayoría de las respuestas se han recogido a través de dispositivos táctiles, que también experimentan un incremento respecto a 2024.
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