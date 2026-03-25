Los técnicos del Miteco recibieron una instrucción de contactar "únicamente" con el Inaga y evitar otros organismos del Gobierno de Aragón

La trama Forestalia, que supuestamente se instaló en el centro del Ministerio de Transición Ecológica (Miteco) de la mano de Eugenio Domínguez (exsubdirector general de Evaluación Ambiental), instruyó a los funcionarios para trabajar en su favor. Así lo atestiguan varios trabajadores públicos del organismo en sus declaraciones a la Guardia Civil, dentro de la investigación de la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (UCOMA) para esclarecer el alcance de los hechos. Varios funcionarios señalaron a preguntas de los agentes haber recibido "una instrucción" por parte de Domínguez en la que les instaba a contactar "únicamente" con el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, Inaga. Este organismo, perteneciente al Gobierno de Aragón, también es foco del trabajo de la Guardia Civil, que repasa en su investigación el trabajo del instituto en anteriores Ejecutivos autonómicos, liderados por el PSOE.

Los testimonios de varios funcionarios cuentan que "en julio de 2021" recibieron en su subdirección "una instrucción dimanante del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente de Aragón, a fin de que las consultas de carácter ambiental dirigidas a la comunidad autónoma fueran dirigidas al Inaga y no a cualquier otro organismo".

Esta declaración se complementa con la de otro compañero del área, que recordaba "recibir instrucciones mediante correo electrónico" en la misma línea. Ese mensaje por email habría consistido, en palabras de este trabajador público, en que "cualquier tipo de consulta con respecto al Gobierno de Aragón en materia medioambiental, no se consultara a la Dirección General de Medio Ambiente de Aragón, sino que se hiciera al Inaga".

Una forma de operar que extraña al trabajador público, que recuerda cómo se hacían antes ese tipo de tareas. El "conducto habitual de consulta" es directamente "la Dirección General de Medio Natural, Caza y Pesca de Aragón, así como al Inaga". Como precisa el trabajador, "nunca al Inaga de manera exclusiva saltándose la consulta a la dirección general". El funcionario lamenta ante la Guardia Civil no conservar el correo electrónico porque "le fue sustituido el ordenador".

El testimonio coge peso si se mira al pasado, en concreto a la organización del cuatripartito (PSOE-CHA-PAR-Podemos). Entonces, Medio Natural estaba dirigido por Diego Bayona (Podemos), que tuvo varios encontronazos con líderes del PSOE por valoraciones ambientales. Uno de ellos fue el caso de Canal Roya, al final de la legislatura 2019-2023, pero también con el Clúster del Maestrazgo, proyectado por Forestalia, que contó con informes desfavorables. Después, Joaquín Olona, consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, declaró ante los medios de comunicación que el proyecto lograría un impacto positivo. Como sucedió posteriormente.

Otro de los trabajadores del Miteco califica de "significativa" la orden que recibió. Este sí cita directamente a "Eugenio" como responsable de esa comunicación interna hacia los funcionarios de Evaluación Ambiental. "En cuanto a que todas las solicitudes de informes técnicos que necesitaran para la ejecución de su trabajo las realizarán únicamente a través del Inaga y no interactuaran con otros órganos", resume el trabajador sobre ese movimiento interno.

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La Guardia Civil centra en Aragón su investigación en el entorno del Inaga, más concretamente en los años que estuvo bajo la dirección de Jesús Lobera, entre 2016 y 2023. También apunta al papel de ex altos cargos del PAR, como Carlos Ontañón o Luis Marruedo, vinculado el primero al instituto ambiente (fue su primer director, entre 2003 y 2012) y el segundo viceconsejero en etapas anteriores de la consejería de Medio Ambiente.