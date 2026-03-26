La eutanasia de Noelia durará 15 minutos, será un cóctel de fármacos y la joven ha pedido estar sola

Noelia, la joven catalana de 25 años, accederá por fin a la eutanasia este jueves 26 de marzo tras dos años de batalla legal contra su padre y el despacho ultracatólico Abogados Cristianos. Según ha podido saber EL PERIÓDICO, el proceso de muerte asistida durará unos 15 minutos, en los que Noelia recibirá un cóctel de fármacos. La joven, que ha estado acompañada por su madre en todo momento, ha pedido estar sola en esos momentos.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), también conocido como Tribunal de Estrasburgo, ha sido el último organismo judicial que ha rechazado paralizar la petición de Noelia para acceder a la muerte digna. Antes ya lo habían hecho el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional. El progenitor había agotado todas las vías legales para evitar el derecho de su hija a la eutanasia, autorizada por una comisión de expertos.

"Quiero irme ya en paz y dejar de sufrir. La felicidad de un padre o una madre no está por encima de la vida de una hija", ha argumentado la joven en Antena 3, en la única entrevista que ha concedido. En ella ha afeado a su padre que le haya puesto tantas trabas cuando ni siquiera acude a visitarla. "Ni me viene a ver, ni me llama ni me envía mensajes", ha explicado en la entrevista.

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Abogados Cristianos, el despacho que ha representado al padre, estará este jueves a las puertas del centro sanitario donde está ingresada Noelia. También han acudido al centro y a las puertas de la antigua DGAIA activistas contrarios a la eutanasia para una oración por Noelia y para denunciar el abandono de la Administración a esta joven, que fue separada de su madre de niña para ingresar en un centro de menores, donde sufrió una agresión sexual.