La Semana Santa de Sagunt podría ser la primera 'Fiesta de Interés Turístico Nacional' en perder esta denominación

No hay precedentes conocidos de una fiesta que haya perdido la denominación de Fiesta de Interés Turístico Nacional en España. La hemeroteca no la recoge y tampoco tienen constancia de un caso similar en el Ministerio de Turismo. Fuentes del mismo explican a Levante-EMV que el personal del mismo está revisando a fondo la documentación y los expedientes en su haber, tanto físicos como digitales, para poder confirmar que la Semana Santa de Sagunt podría sufrir una pérdida sin precedentes si el procedimiento de revocación de esta denominación honorífica, anunciado por el Gobierno el lunes, completa su proceso. Por el momento, estas mismas fuentes explican que, tras tres días de investigación, no se ha encontrado un precedente similar, pero no significa que no lo haya; podría haberlo, pero sería un caso aislado. Si se encuentra, el Gobierno informará del mismo.

La Semana Santa saguntina tiene esta denominación desde al año 2004. Podría perderla tras la negativa de 267 de los cofrades de la Purísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo a la participación de las mujeres; otros 114 votaron a favor en un polémico escrutinio celebrado el pasado lunes. No era la primera vez que se producía una votación sobre esta cuestión; ocurrió en 1999 y 2022, esta última con una votación más ajustada que ahora con 'solo' 239 votos en contra. Pero nunca antes el Ejecutivo se había planteado revocarla, pese a que la anterior tentativa, la de hace cuatro años, fue también con Pedro Sánchez como presidente al frente del actual gobierno de coalición.

Según el artículo 13 de la Orden Ministerial ICT/851/2019, que regula las declaraciones de este tipo, la denominación de Fiesta de Interés Turístico Nacional tiene una vigencia "indefinida mientras se mantengan las condiciones determinantes de su concesión". Este no sería el caso de la fiesta del Camp de Morvedre porque, cuando se le concedió el título en 2004, con el Partido Popular de Aznar en la Moncloa, ya se había vetado el acceso a las mujeres por primera vez. Pero desde el Ministerio sí que especifican que la fiesta contradice el artículo tercero que establece como requisito "el arraigo de la fiesta en la localidad, lo que implica la participación ciudadana en el desarrollo de la fiesta". La decisión de los cofrades impide la participación a las más de 33.004 mujeres de Sagunt, el 51 % de su población censada según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Concentración de mujeres a la puerta de la cofradía de Sagunt / Miguel Ángel Montesinos

El procedimiento

El expediente para la revocación lo debe iniciar, de oficio, la Administración y su objetivo debe ser verificar si se ha producido una "pérdida sobrevenida de los requisitos exigidos para el mantenimiento de la declaración". Como explican fuentes del Ministerio, una vez iniciado el expediente, se abre una fase de instrucción suficiente para comprobar si existe o no esa pérdida, algo para lo que se "solicitarán los informes que sean preceptivos".

El siguiente paso será realizar una audiencia, previa a formular la propuesta de resolución y, una vez concluida la instrucción y la audiencia, el órgano "instructor deberá formular una propuesta de resolución". Con toda esta información, la Administración concesora de la denominación, en este caso la Secretaría de Estado de Turismo, deberá adoptar la decisión.

Otra de las claves son los plazos o el tiempo previsto para tomar la decisión. No se estipula en la orden ministerial y, desde el propio Ministerio, no se atreven a dar una estimación porque "los plazos pueden variar en función de la demora de los trámites anteriores". Asimismo, explican que no se ha tomado la decisión de revocar la denominación, sino que el procedimiento servirá para estudiar y analizar la situación actual y determinar si hay o no razones probadas y fundamentadas para retirar esta denominación.

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Otras 27 fiestas

Si el procedimiento acabara con un resultado desfavorable, la Semana Santa de Sagunt perdería el estatus que comparte con otros 27 festejos de la Comunitat Valenciana, entre ellos otras tres Semanas Santas: la Marinera de València, la de Gandia y la de Alzira. Además, también se denominó en 2013 a las fallas de Sagunt con este título. En el listado, se encuentra festejos como la Fira d'Agost de Xàtiva, els 'bous a la mar' de Dénia, la Cordà de Paterna o el Sexenni de Morella. Junto a ellas, tienen esta denominación fiestas de Moros y Cristinas, como los de Bocairent u Ontinyent o las fallas de Alzira, entre otros.