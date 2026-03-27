Este es el mapa de las playas y costas de Canarias con más riesgo de ahogamientos

El Mapa de Accidentes Acuáticos de Canarias 2025, elaborado por el presidente de la asociación 'Canarias, 1.500 Km de Costa', Sebastián Quintana, vuelve a arrojar datos negros en materia incidentes y fallecimientos vinculados con los litorales.

El análisis elaborado por décimo año consecutivo, reveló que un total de 140 playas, puntos de costa y piscinas naturales de 46 de los 88 municipios del Archipiélago registraron 241 accidentes acuáticos, con un total de 69 fallecidos, así como 16 heridos en estado crítico, 25 graves, 70 moderados, 32 leves y 29 rescatados ilesos durante 2025.

Además, en 30 municipios canarios se produjo, al menos, una muerte. Quintana subrayó que, a pesar de que hay tres fallecidos menos que el año anterior, lo que ha aumentado es el número de afectados totales, en un 30%, alcanzando los 186. El 75% de ellos, ocurridos por imprudencia.

Desglose por islas

Por islas, Tenerife concentró la mayoría de los casos, 24; seguido de Gran Canaria, con 18; Lanzarote con 13; Fuerteventura con 6; La Gomera y El Hierro con 3 y La Palma con 2. La única isla que no registró ningún accidente fue La Graciosa.

Según detallaron, el perfil del fallecido es varón, de entre 50 y 75 años, turista y que se baña en las costas y litorales en horario de tarde, y en playas que carecen de puesto de socorro. Según la actividad que realizaban en el momento del accidente, los bañistas representan el 67% del total.

Por nacionalidades, 17 de los fallecidos identificados fueron extranjeros; entre ellos británicos, rumanos e italianos. Las playas repitieron como el entorno de mayor siniestralidad en el 50% de los casos, seguidas de puertos y zonas de costa en un 26% y en piscinas naturales, en el 16% de los casos.

Por playas

Las playas donde más accidentes hubo en 2025 estuvieron concentrados en dos municipios de Tenerife; en Santiago del Teide, que registró la mayor tragedia en el medio acuático de los últimos 20 años, y Adeje, con siete fallecidos cada uno. Le siguen Teguise y Yaiza, en Lanzarote; Gáldar y San Bartolomé de Tirajana, en Gran Canaria con cuatro decesos cada uno.

Las playas y puntos de costa que más ahogamientos mortales totalizaron fueron la piscina natural de Isla Cangrejo, en Tenerife, y El Charco Manso, en El Hierro.

La presentación tuvo lugar en las instalaciones del Puerto de San Cristóbal, adscrito a la entidad Eco Puertos Autonómicos de Canarias. A ella acudieron José Gilberto Moreno, director gerente de Eco Puertos Autonómicos de Canarias y director del Museo Elder; Pablo Rodríguez, director general de Presidencia del Cabildo de Gran Canaria; Carlos Esquivel, subdirector de Protección Civil y Emergencias del Gobierno de Canarias y Ángel Sabroso, consejero de Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias.

(Habrá ampliación)