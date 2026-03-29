Pienso mucho estos días en una escena que se da al comienzo de Frieren: Beyond Journey’s End (en español Frieren: Tras finalizar el viaje) que resume mejor que cualquier otra sinopsis la premisa de la serie. Un grupo de héroes regresa a su lugar de partida tras derrotar al Rey Demonio. Han salvado el mundo. En teoría, la historia ha terminado. Los cuatro amigos prometen reencontrarse dentro de cincuenta años para ver una lluvia de estrellas. Para tres de ellos, humanos, esa promesa suena casi a despedida definitiva. Cincuenta años son toda una vida. Para Frieren, una maga elfa que puede vivir siglos, suena casi a «nos vemos mañana». La serie, creada por Kanehito Yamada y dibujada por Tsukasa Abe, parte exactamente de ahí: del momento en el que otras historias podrían los créditos finales. ¿Qué ocurre una vez termina la aventura? ¿Qué queda cuando el enemigo ha sido derrotado y lo único que sigue avanzando es el tiempo? Décadas después, cuando Frieren regresa para cumplir su promesa, descubre algo obvio y, a la vez, devastador. Para ella el tiempo apenas ha transcurrido, pero para sus antiguos compañeros ha pasado toda una vida. Han envejecido y son frágiles. Han cambiado y, pronto, algunos ya no estarán. Es entonces cuando surge la piedra angular que sostendrá todo el recorrido de la protagonista: Frieren se da cuenta de que convivió con esas personas durante muchos años sin llegar a conocerlas de verdad. La revelación no es repentina ni melodramática. Tiene que ver con algo muy reconocible: estar presente sin implicarse del todo. Haber dado por hecho que siempre habría más tiempo.

A partir de este punto, el viaje que da título a la serie se convierte en una travesía diferente. Frieren emprende un nuevo recorrido, acompañada de nuevo por aprendices y aliados que viven dentro de un tiempo limitado. El objetivo de este nuevo viaje no es llegar a un destino determinado o derrotar a otra criatura poderosa, sino mirar hacia el pasado con otros ojos. Por cada lugar visitado se reconstruye un recuerdo, y una nueva pieza de algo que no supo valorar tiempo atrás encaja en el puzle de su intento por comprender mejor a los humanos. La premisa fantástica (una elfa que vive mucho más que el resto del mundo) podría haberse quedado en un simple recurso narrativo. Sin embargo, Yamada la utiliza para plantear una pregunta muy cercana. ¿Cómo cambia nuestra forma de relacionarnos con los demás cuando sentimos que nos sobra el tiempo? El gran tema de Frieren no es la inmortalidad sino la percepción del tiempo. Para quien cree que siempre habrá un mañana, las cosas pierden urgencia. Las conversaciones pueden posponerse, los gestos pueden esperar. El problema es que ese «luego, ahora no» no existe para todos. Y cuando uno se da cuenta, a menudo ya es tarde. La serie no juzga a Frieren, aunque tampoco la excusa. Su distancia emocional no nace de la maldad, sino de una forma distinta de habitar el mundo. Sin embargo, eso no le evita las consecuencias. La pérdida, cuando llega, es real, aunque se comprenda con décadas de retraso.

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En ese proceso, la memoria adquiere un papel central. Las personas que ya no están siguen presentes en todo aquello que dejaron: en sus hábitos, en su forma de hablar, en pequeñas decisiones que se toman casi sin darse cuenta. Frieren, que al principio parece ajena a todo esto, acaba convirtiéndose en alguien que carga con esos recuerdos, que aprende a volver a ellos y a darles sentido en el presente. Es significativo que la serie dedique tanto tiempo a narrar conversaciones en apariencia triviales, gestos mínimos o momentos que, en otra historia, se cortarían por irrelevantes. Aquí, en cambio, son el núcleo porque son precisamente esos fragmentos los que terminan construyendo la memoria y los que, con el paso del tiempo, se vuelven irreemplazables. Frieren no puede rehacer su pasado ni recuperar a quienes ha perdido. Lo único que puede hacer es aprender, aunque sea a destiempo. Este aprendizaje, a pesar de llegar tarde, cambia la manera en la que se relaciona con quienes aún siguen a su lado. Al final, lo que propone Frieren es una invitación a mirar el mundo de otra manera y a entender que lo que hoy parece insignificante -una chala, una presencia constante, un gesto sin importancia- puede ser, con los años, lo único que permanece.