Solo el 38% de las personas citadas participa en el cribado de colon en Canarias

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias se suma, un año más, a la conmemoración del Día Mundial contra el Cáncer de Colon, que se celebra hoy. El departamento del Ejecutivo canario citó a lo largo de 2025 a un total de 291.088 personas con edades comprendidas entre los 50 y los 69 años para participar en el Programa de Diagnóstico Precoz de Cáncer de Colon y Recto de Canarias, pero solo acudió el 38%.

El cáncer colorrectal es consecuencia del crecimiento anómalo de las células que forman los tejidos del tracto final del aparato digestivo, siendo los principales factores de riesgo para su desarrollo la edad –mayor riesgo a partir de los cincuenta años–, los antecedentes familiares, y el haber padecido otros tumores o patologías digestivas como la enfermedad inflamatoria intestinal –colitis ulcerosa y enfermedad de Crohn. Sin embargo, y a pesar de la enorme incidencia y mortalidad asociadas al tumor, la supervivencia supera el 90% en aquellos casos en los que la enfermedad es detectada de forma precoz.

Mantener una dieta sana y equilibrada, evitar el sedentarismo y el tabaquismo, y someterse a la realización de pruebas diagnósticas a tiempo, son las medidas más efectivas para prevenir este cáncer.

Con motivo de la conmemoración del Día Mundial contra el Cáncer de Colon, la Consejería de Sanidad recuerda la importancia de mantener hábitos saludables para prevenir esta patología y acudir a la cita del programa de cribado

Las propuestas para participar en el programa tienen como objetivo la detección precoz de esta patología, que es considerada el tumor maligno más frecuente y la segunda causa de muerte por cáncer en España.

Del total de población citada el año pasado, participaron en el Programa de Detección Precoz 110.616 personas, es decir, el 38% de las personas citadas, por lo que los expertos insisten en la necesidad de concienciar a la población de la conveniencia de hacerse esta prueba de forma precoz.

La prueba de detección realizada, el test de sangre en heces, resultó positivo en 5.203 pacientes y se han detectado ochenta cánceres de colon, 730 adenomas de alto riesgo y 641 de bajo riesgo, lo que evidencia la importancia de la participación en el screening de la enfermedad.

La prueba de diagnóstico precoz de esta neoplasia se realiza a la población de entre 50 y 69 años, y consiste en un sencillo test de sangre oculta en heces, mediante una sola toma que puede realizarse en casa y llevarla al centro de salud. En el caso de que dé positivo, debe realizarse una colonoscopia para verificar el motivo del sangrado, que puede ser por un pólipo sin trascendencia, pero cuya extirpación evitaría que pueda convertirse en cáncer con el paso del tiempo.