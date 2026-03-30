Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Prealerta por calimaUD Las Palmas2.000 viviendas en Las Palmas de Gran CanariaNuevo desprendimiento San MateoCadáver Mogán‘Happy slapping’ en CanariasFaltan interventores y secretarios
instagramlinkedin

Para los casos prescritos

El Gobierno y la Iglesia firman el protocolo para indemnizar a las víctimas de abusos sexuales

El Defensor del Pueblo realizará una propuesta de resolución y, en su caso, de reparación. La jerarquía eclesiástica podrá recurrir

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, el presidente de la Confederación Episcopal Española, Luis Argüello, y el presidente de la Conferencia Española de Religiosos, Jesús Díaz Sariego.

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, el presidente de la Confederación Episcopal Española, Luis Argüello, y el presidente de la Conferencia Española de Religiosos, Jesús Díaz Sariego. / EP

EFE

Madrid

El Gobierno, la Conferencia Episcopal Española (CEE), la Confederación Española de Religiosos (Confer) y el Defensor del Pueblo han firmado este lunes el protocolo para indemnizar a las víctimas de abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica cuyos casos han prescrito.

Según el protocolo, que desarrolla el acuerdo suscrito el 8 de enero, la Iglesia se hará cargo de las reparaciones a las víctimas de abusos mientras que el Defensor revisará cada caso y establecerá las cuantías de las indemnizaciones.

Con el nuevo mecanismo, la víctima inicia el proceso ante una unidad de tramitación del Ministerio de Justicia, que trasladará el caso a la Unidad de Víctimas del Defensor del Pueblo. Esta institución realizará una propuesta de resolución y, en su caso, de reparación (simbólica, restaurativa, espiritual y/o económica) atendiendo a lo que solicite la víctima. La jerarquía eclesiástica podrá recurrir la resolución, pero la última palabra la tendrá el Defensor del Pueblo.

Noticias relacionadas y más

El acuerdo ha sido firmado por el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños; el presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello; el presidente de la Conferencia Española de Religiosos, Jesús Díaz Sariego, y el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Suelo para 2.000 viviendas en Las Palmas de Gran Canaria: el Ayuntamiento plantea cambiar de uso 12 parcelas con usos dotacionales
  2. Las presas de Gran Canaria almacenan el agua equivalente a 13.400 piscinas olímpicas
  3. Hallado el cadáver de una menor en la costa de Mogán
  4. El avión donde se cocina a la brasa: una experiencia inmersiva en Las Palmas de Gran Canaria
  5. Luz verde al contrato para finalizar las 36 viviendas públicas de alquiler asequible en Tamaraceite
  6. Fallece Josefina Navarrete, una abogada penalista de casos complejos
  7. El carnaval del circo doma las calles de Maspalomas en su cita más multitudinaria
  8. 50 vecinos se quedan sin agua en San Mateo tras el desprendimiento de un macizo de roca natural

Canarias lidera la litigiosidad en España por séptimo año pese al descenso de asuntos judiciales en 2025

Canarias lidera la litigiosidad en España por séptimo año pese al descenso de asuntos judiciales en 2025

Muere a los 89 años Carlos Westendorp, ministro de Exteriores con Felipe González

Muere a los 89 años Carlos Westendorp, ministro de Exteriores con Felipe González

Valleseco abrirá la etapa más larga del 50º Rally Islas Canarias – Rally de España

Valleseco abrirá la etapa más larga del 50º Rally Islas Canarias – Rally de España

Moeve Fútbol Zone 1x19: debate por el título de LaLiga y entrevista a Sergi Cardona

Moeve Fútbol Zone 1x19: debate por el título de LaLiga y entrevista a Sergi Cardona

El Estatuto de los Trabajadores lo confirma: tu empresa no te puede negar la conciliación familiar

El Estatuto de los Trabajadores lo confirma: tu empresa no te puede negar la conciliación familiar

La Guardia Civil detiene a cuatro narcos y se incauta de 5.000 kilos de hachís en el golfo de Cádiz

La Guardia Civil detiene a cuatro narcos y se incauta de 5.000 kilos de hachís en el golfo de Cádiz

Un experimento clínico cuestiona que la consciencia sea solo un subproducto del cerebro

Un experimento clínico cuestiona que la consciencia sea solo un subproducto del cerebro

'Avatar Legends: The Fighting Game' confirma fecha de lanzamiento y juego cruzado

'Avatar Legends: The Fighting Game' confirma fecha de lanzamiento y juego cruzado
Tracking Pixel Contents