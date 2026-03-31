Canarias, cuarta región con más violencia machista

Las denuncias por violencia machista en Canarias registraron un leve descenso en 2025. Esta pequeña caída, sin embargo, no ha sido suficiente para sacar a las Islas del podio nacional. Así, según el último informe del Consejo General del Poder Judicial, el Archipiélago es la cuarta región del país con la tasa de víctimas más alta (90,3 mujeres por cada 10.000), solo por detrás de Baleares, Navarra y Valencia.

Este último dato, que evidencia el enorme impacto negativo de la lacra machista en la sociedad isleña, choca de manera notable con otra de las cifras ofrecidas por el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género: el territorio insular es la tercera comunidad con menos órdenes de protección.

El informe, publicado ayer, detalla que durante 2025 el Archipiélago registró una tasa de 18,6 mujeres con orden de protección por cada 100 víctimas de violencia de género, solo por encima de Navarra (10,1) y el País Vasco (17,6). Los juzgados de las Islas registraron el pasado año 1.924 peticiones, un 12,3% más que en 2024. De ellas, inadmitieron 18, adoptaron 1.418 y denegaron 488.

Denuncias por islas

Pese a que 2025 cerró con 461 víctimas menos que el ejercicio anterior –lo que supone pasar de 10.787 a 10.326–, el machismo en su expresión más extrema (el feminicidio) no ha dado tregua. A los cuatro presuntos homicidios –tres en Gran Canaria y uno en Tenerife, según el órgano judicial– contabilizados el año pasado, hay que sumar otras dos víctimas mortales –una mujer y un niño– en lo que va de 2026. Por islas, el mayor número de denuncias se registró en Tenerife, con un total de 5.169, es decir, la mitad. Le siguió Gran Canaria, con 4.085 y ya en menor proporción Fuerteventura (685), Lanzarote (628), La Palma (297), La Gomera (86) y El Hierro (33). En la mayoría de casos, se denunciaron delitos de lesiones y malos tratos.

Al respecto, la presidenta del Observatorio Esther Rojo, señaló que las instituciones deben seguir trabajando para generar confianza en las mujeres, pues aún son muchas las que siguen sufriendo esta violencia en silencio. Una parte de ellas, añadió, depende de su agresor económica o emocionalmente e incluso tienen hijos en común, por ello no pueden cargar con toda la responsabilidad. «Aun así, siete de cada diez casos que llegan al juzgado son denunciados por la propia víctima y apenas el 1,96%, por algún familiar; el entorno tiene que colaborar mucho más», destacó.

Sentencias

Los juzgados de Violencia sobre la Mujer, que enjuician delitos leves y conformidades, dictaron 2.855 sentencias condenatorias, 144 sentencias absolutorias, 537 autos de sobreseimiento libre y 3.910 autos de sobreseimiento provisional de las actuaciones. En prácticamente la totalidad de los casos (95,2%) las sentencias fueron condenatorias.

En este sentido, los tribunales de lo Penal –que atienden procesos más graves en los que se solicitan hasta cinco años de prisión–sentaron en el banquillo a 735 personas, de las que 506 fueron condenadas; es decir, siete de cada diez acusados.

Al siguiente eslabón, las audiencias provinciales que enjuician delitos para los que se piden más de cinco años de cárcel, llegaron solo 19 casos. De ellos, once acabaron en condena y uno en absolución. Para Rojo, es «muy positivo» que el 82,4% de las sentencias sean condenatorias porque eso demuestra «el elevado nivel de eficacia y el correcto funcionamiento de la justicia».

Aun lejos de ser un ejemplo

Los datos publicados por el Observatorio constatan que Canarias está lejos de ser un ejemplo en la lucha contra la lacra machista. La ratio canaria de víctimas de violencia es 16,3 puntos superior a la media nacional, fijada en 74 afectadas por cada 10.000 mujeres. El Archipiélago (90,3) casi dobla las cifras de otras comunidades como Castilla y León (48,8) o Galicia (49,8).