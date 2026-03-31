Perder peso ya no va de kilos: el método que mira lo que ocurre dentro de tu cuerpo

En un contexto en el que la báscula ha sido durante décadas la gran protagonista de cualquier intento por perder peso, un equipo médico en Hospiten Roca propone cambiar por completo el foco. La pregunta ya no es cuánto pesa una persona, sino cómo está compuesto su cuerpo y qué está ocurriendo realmente en su metabolismo.

Con esa premisa nace la nueva Unidad de Apoyo para la Pérdida de Peso, un servicio que introduce en la práctica clínica habitual un concepto todavía poco extendido fuera del ámbito especializado: la valoración morfofuncional. Detrás de esta iniciativa se encuentra el doctor Carlos Blanco-Soler, jefe de la unidad, quien insiste en que el índice de masa corporal (IMC) se ha quedado corto para entender el riesgo real que supone el exceso de grasa para la salud.

“El IMC, por sí solo, no nos dice cómo se comporta la grasa en el organismo ni cuál es el verdadero riesgo metabólico del paciente. Necesitamos ir más allá para poder diseñar tratamientos realmente eficaces y personalizados”, explica.

Más allá del número en la báscula

La propuesta de esta unidad parte de una idea sencilla, pero poderosa: no toda la grasa es igual, ni todo el peso tiene el mismo significado clínico. Dos personas pueden compartir el mismo IMC y, sin embargo, presentar perfiles metabólicos completamente distintos.

Por eso, el programa comienza con una primera consulta conjunta entre el médico y la nutricionista, donde se realiza una evaluación completa que permite conocer con precisión cómo se distribuye la grasa en el cuerpo, cuál es la calidad de la masa muscular y qué señales está enviando el metabolismo.

A partir de ahí, el paciente inicia un seguimiento nutricional estrecho durante tres meses, con pautas adaptadas y un control continuo de la evolución. Finalizado ese periodo, se lleva a cabo una nueva valoración médica para analizar los resultados y reajustar el tratamiento si es necesario. El objetivo no es una pérdida de peso rápida, sino un cambio sostenible que mejore de forma real la salud metabólica.

La valoración morfofuncional: radiografía interna del paciente

El pilar diferencial de esta unidad es la valoración morfofuncional, una exploración integral que combina varias pruebas para obtener una “radiografía interna” del paciente:

Bioimpedancia eléctrica (BIA) , para estimar masa grasa y masa magra.

, para estimar masa grasa y masa magra. Ecografía nutricional y muscular , que permite diferenciar la grasa visceral de la subcutánea.

, que permite diferenciar la grasa visceral de la subcutánea. Dinamometría , para medir la fuerza muscular y prevenir la obesidad sarcopénica.

, para medir la fuerza muscular y prevenir la obesidad sarcopénica. Analíticas específicas orientadas a detectar inflamación, resistencia a la insulina y alteraciones hormonales.

Este enfoque permite detectar riesgos que no siempre son visibles con los parámetros clásicos. De hecho, según señala el doctor Blanco-Soler, solo el 69 % de los episodios cardiovasculares se explican por los factores tradicionales. El resto puede estar relacionado con alteraciones metabólicas “silenciosas” que este tipo de estudios sí logra identificar.

Planes a medida, equipo experto y nuevas herramientas terapéuticas

Con toda la información obtenida en la valoración morfofuncional, el equipo diseña planes completamente individualizados que combinan nutrición, ejercicio y, cuando es necesario, tratamientos farmacológicos innovadores, como los análogos de GLP-1, que han demostrado eficacia tanto en la pérdida de peso como en la mejora del perfil cardiometabólico.

La unidad está liderada por el Dr. Carlos Blanco-Soler como jefe y director, y cuenta además con el trabajo clave de las nutricionistas Flora Chiarotti y Teresa Acosta, responsables del seguimiento nutricional continuado. Son ellas quienes marcan las pautas dietéticas, orientan el plan de ejercicio y personalizan todo el proceso nutricional en función de la evolución de cada paciente, asegurando que los cambios no solo sean efectivos, sino duraderos en el tiempo.

El enfoque, subraya el jefe de la unidad, es profundamente médico, científico y humano. “No existen soluciones milagrosas, pero sí tratamientos seguros y efectivos que, bien aplicados y acompañados, pueden cambiar la vida de las personas”.

Para quienes desean dejar atrás las dietas improvisadas y entender, por fin, qué está ocurriendo realmente en su cuerpo, la Unidad de Apoyo para la Pérdida de Peso ofrece atención en Hospiten Roca San Agustín y Hospiten Roca Vecindario. Las personas interesadas pueden solicitar cita previa en el teléfono 928 730 362 y recibir más información directamente en los centros. Porque cuando el abordaje es médico, personalizado y basado en ciencia, perder peso deja de ser una lucha contra la báscula para convertirse en una verdadera inversión en salud.