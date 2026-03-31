Vithas forma en salud a los niños y adolescentes canarios

Vithas mantiene en 2026 su compromiso con la formación en salud en Canarias. Prueba de ello ha realizado ya talleres para formar a casi un millar de escolares en el primer trimestre de este año. La cifra supera de largo los 1.000 alumnos formados en 2025 en el marco del programa educativo Vithas Aula Salud Colegios.

Bajo tal paraguas, tanto el Hospital Universitario Vithas Las Palmas como el Hospital Vithas Tenerife ha realizado formaciones sobre higiene de manos, educación sexual y reanimación cardiopulmonar (RCP). Este año, junto a estos cursos habituales en el catálogo de formaciones de Vithas se suma la charla impartida sobre el impacto del uso de pantallas en la infancia y adolescencia.

Y es que “el uso de redes sociales por más de tres horas diarias se asocia con aumento significativo de ansiedad y depresión, con ratios de 1.40 para depresión y 1.60 para ansiedad en comparación con uso menor a 30 minutos diarios.”, explica el doctor Pedro López, especialista en psiquiatría del Hospital Universitario Vithas Las Palmas durante su charla a un centenar de alumnos del Colegio Heidelberg.

En la misma línea se expresó el doctor José Alejandro Medina, coordinador de Urgencias y Medicina Interna del Hospital Vithas Tenerife durante su ponencia sobre “Nutrición y Pantallas” ante unas 60 familias del Colegio la Pureza. Una charla calificada de “muy enriquecedora” por Carolina Benavent, directora general del centro, y Beatriz Esmerodes, directora de secundaria. En palabras de Estrella Trujillo, una de las madres presentes, “nos ha ayudado a desterrar falsos mitos”.

Higiene de manos, educación sexual y RCP son otros talleres que un año más se han impartido en distintos colegios por el equipo de Enfermería adaptando sus contenidos a las edades y requerimientos de cada centro para contribuir un año más a que aprendan hábitos de vidas saludables de una forma rigurosa pero divertida en un grupo con vocación docente, que se traslada además a la formación universitaria que, junto a la Universidad del Atlántico Medio (UNAM), imparte a los alumnos de Enfermería en el Hospital Universitario Vithas Las Palmas.

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Todo ello sin olvidarse de despertar y/o confirmar vocaciones con la acogida en los hospitales de alumnos de Bachillerato o 4º de la ESO que viven durante algunos días las jornadas de los profesionales, incluidos los quirófanos. Una visión completa que puede incluso redefinir intereses, como en el caso de María del Pino Rodríguez, del Colegio Claret, que “tenía pensado que me dedicaría a la pediatría, pero al estar en quirófanos he pensado que cirugía puede ser que me guste todavía más”.