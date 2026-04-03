Cinco muertos en carreteras desde el inicio de la segunda fase de la operación salida por Semana Santa

Cinco personas han perdido la vida en los cinco accidentes mortales registrados en las carreteras desde que comenzó el miércoles la segunda fase de la operación salida con motivo de la Semana Santa y hasta las ocho de esta tarde, según han informado a EFE fuentes de la Dirección General de Tráfico.

Según estos datos, que no comprenden los accidentes ocurridos en las carreteras de Cataluña y País Vasco, desde las tres de la tarde del miércoles día 1 hasta las 20.00 horas de este viernes 3, en estos siniestros han resultado además heridas graves otras ocho personas y cuatro, con lesiones leves.

Estas muertes se suman a las que se produjeron en la primera fase de la Operación Semana Santa, que terminó a las doce de la noche del pasado domingo, con once fallecidos en las carreteras.

Entre los accidentes ocurridos en las últimas horas se encuentra uno registrado anoche en el termino municipal de Casariche, en la carretera A-832, en el que una persona falleció y otras tres resultaron heridas tras colisionar dos turismos y volcar uno de ellos.

También se produjo otro accidente mortal con un fallecido en la AC552, en A Coruña, tras una salida de vía con colisión en la que también resulto herida otra persona.

Además, entre los siniestros registrados en esta segunda fase se encuentra un atropello mortal de un peatón en la carretera LE-5328. Ocurrió en la tarde del miércoles, el mismo día en el que un niño bilbaíno de 9 años perdió la vida y su hermana y su madre resultaron heridas de gravedad tras colisionar frontalmente dos turismos en Medina de Pomar (Burgos).

Una imagen de la A3, autovía de Valencia, en sentido salida de Madrid. / Victor Lerena / EFE

También perdió la vida una mujer en un accidente en la N-I, en el término municipal de Quintanapalla, en Burgos, con tres vehículos implicados, uno de ellos un camión, cuyo remolque quedó atravesado cortando ambos carriles, informó el servicio autonómico de emergencias 112.

La segunda fase de la operación concentra el mayor volumen de tráfico por las salidas simultáneas desde grandes núcleos urbanos hacia zonas turísticas y segundas residencias, así como importantes movimientos de regreso durante el fin de semana por la operación retorno.

La DGT pide prudencia al volante ya que desde el inicio de la operación y hasta las 24 horas del lunes 6 de abril, cuando concluirá el dispositivo, hay previstos 9,9 millones de desplazamientos de largo recorrido por carretera, un 2,03 % más que los registrados el año pasado.

Tráfico advierte de que es importante poner especial atención en los desplazamientos cortos por carreteras secundarias, en los que se incrementa el riesgo por la presencia de usuarios vulnerables -peatones, ciclistas y motoristas- y por ello intensificará la vigilancia sobre velocidad, alcohol, drogas y distracciones en estas vías.